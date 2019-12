CAMEROUN :: Cadyst Consumer Group récompense son personnel méritant :: CAMEROON

Cameroun- L'entreprise agroalimentaire a procédé à la remise des médailles d'honneur du travail de certains de ses employés la semaine dernière.

C'est au cours d'une cérémonie haute en couleur présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua que certains des employés de Cadyst consumer group ont reçu leurs médailles d'honneur du travail.

Ils sont au total 260 qui ont été honorés par leur entreprise en reconnaissance des efforts fournis en interne après plusieurs années de dur labeur.

Elisabeth Kouam Djoko épouse Gouater la directrice générale de Cadyst Consumers Group avouera que c'est la première fois depuis sa création il ya 18 ans que l'entreprise qu'elle dirige organise une telle cérémonie en faveur de son personnel.

Au cours des différentes allocutions, le top management a tenu à rappeler que cette cérémonie bien qu'heureuse, arrive dans un contexte spécial car il ya un an presque jour pour jour, l'un des entrepôts les plus importants de cette entreprise était ravagé par un incendie qui lui avait coûté plusieurs milliards de FCFA. Il se disait donc a cette époque plutôt récente que c'était le début de la déliquescence du groupe Cadyst. Ô que non . La cérémonie de ce jour est venu confirmer la renaissance de ses cendres tel un Phoenix car il n'était nullement question de terminer cette année 2019 aussi charnière sans la marquer d'un sceau spécial.

Leolin Pouemi l'un des responsables de l'entreprise a l'honneur ce jour a tenu tout de même a rassurer l'assistance lors de son allocution de circonstance en précisant que << Le Groupe dans son ensemble se porte bien, Nous avons fait un investissement de presque 11 milliards de FCFA, nous avons 800 employés, aujourd’hui avec un climat social serein. Que demander de plus à un célèbre investisseur comme le président Tawamba Célestin à qui nous disons merci parce que sans lui, nous n’aurions pas pu être ici. 2020 ; nous vous réservons beaucoup de surprises car ce sera 20/20. Et l’indice que je peux vous donner c’est que ce sera à chacun sa Pasta. Vous allez nous voir d’ici le 20 janvier 2020 sur le marché »