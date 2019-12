CAMEROUN :: Dispositif sécuritaire : Les forces de l’ordre assurent :: CAMEROON

Dans les carrefours et autres points de la capitale, policiers et gendarmes ont veillé à la protection des citoyens.

Dans les ruelles lumineuses de la capitale, les chasubles fluorescentes des éléments de la police viennent éclairer un peu plus le décor. A la Poste centrale ce 24 décembre 2019, quelques fidèles sortent de la Cathédrale Notre-dame-des-Victoires. Il est 20h, et l’affluence devant ce lieu de culte n’est pas encore celle des grands soirs de Réveillon. « Je préfère venir me recueillir un peu plus tôt avant minuit. Ainsi avec les enfants, on évite les embouteillages de personnes et de véhicules à la sortie de l’église », révèle une dame. Plus tard, c’est sous le regard protecteur d’un groupe de policiers qu’ils vont se prendre en photo dans les jardins du rond-point paré de décorations de Noël.

Un peu plus loin, vers l'immeuble ministériel n°2, une autre patrouille contrôle des véhicules, dans la bonne humeur. C'est la fête… « Roulez doucement et passez un bon réveillon en famille », conseille une policière à un père, arrêté pour un excès de vitesse. Comme chaque année, la Délégation générale à la Sûreté nationale (DGSN), ainsi que la Gendarmerie nationale, ont pris en main le dispositif de sécurité. Les responsables de ces deux représentations des forces de l'ordre, affirment que « tout est mis en œuvre pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans une ambiance de sérénité ». La preuve, tous les carrefours et artères de la ville sont placés sous contrôle.

Devant les lieux de culte, les supermarchés, les marchés, et même sur les axes interurbains, bref dans tous les endroits susceptibles d’accueillir du monde, les éléments de la police et de la gendarmerie sont présents. De quoi rassurer les populations. « On peut se mouvoir dans la ville avec le cœur calme », se réjouit un parent. Et cette quiétude est faite pour durer pendant une bonne période encore .