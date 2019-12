CAMEROUN :: Catastrophe de Ngouache:A. Foka, Samuel Eto’o, André Tala et San Fan Thomas au secours des sinistrés :: CAMEROON

A l’initiative de Jules Hilaire Focka Focka, maire de la commune de Bafoussam, ils ont organisé un concert gratuit à la place des fêtes de Bafoussam le 23 décembre dernier tout comme ils promettent de construire une vingtaine de case pour reloger les survivants de la catastrophe de Ngouaché survenu fin octobre 2019.

Un avant-gout pour la fête de noël à Bafoussam. André Marie Tala, Keng Godefroid et San Fan Thomas se sont produits dans la soirée du 23 décembre dernier à la place des fêtes de Bafoussam.

Au rang des spectateurs des personnalités très connues du monde sportif à l’instar du goaleador Samuel Eto’o Fils ou de l’international de football féminin Nchout Ajara. Alain Foka, journaliste à Radio France International était également là. Tout comme son frère, Jules Hilaire Focka Focka, maire de la commune de Bafoussam Ier et partenaire de cette fête en hommage aux victimes de la catastrophe de Bafoussam. «Nous avons agi dans le cadre de l’intercommunalité. Ngouaché se trouve certes dans la commune de Bafoussam IIIe, mais nous avons décidé d’agir favorablement et positivement. Grace à nos efforts une vingtaine de faisons seront construites par Samuel Eto’o et autres pour éloge les familles sinistrées », explique Hyppolite Tchoutezo, 1er adjoint au maire de la commune de Bafoussam Ier. Pour lui, il faut redonner espoir aux familles sinistrées.

En rappel, courant fon octobre 2019, suite à un glissement de terrain, de nombreuses maisons ont été englouties au quartier Ngouaché à Bafoussam. A cause de cette catastrophe une quarantaine de personnes sont passés de vie à trépas. D’autres habitants et survivants de la zone sont sans abris. En fait, ils ont été recasés sur des sites provisoires par les autorités administratives locales. Ce qui fat que pour jouir des habitations conformables et définitives, ils ont besoin de l’aide des âmes généreuses. Les promesses de Samuel Eto’o Fils, Alain Foka et autres sont les bienvenues.