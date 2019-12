CAMEROUN :: Appel à la solidarité avec les titulaires de doctorats en grève de la faim :: CAMEROON

Depuis une semaine, des dizaines d’universitaires titulaires de doctorat, observent une grève de la faim devant le ministère de l’enseignement supérieur.

Ces compatriotes, tous des scientifiques et chercheurs de haut niveau, protestent contre l’ostracisme dont ils s’estiment victimes, suite à la publication de la liste des docteurs du recrutement spécial décidé par le chef de l’Etat.

Le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR – PMDR), relève afin que nul ne fasse semblant de l’ignorer, que la grève de la faim constitue une décision extrême de nature à altérer gravement la santé des gens, et ne peut être justifiée que par une colère extrême, un cri du cœur et une démarche de désespoir.

Le MPDR – PMDR, observe, que ce qui est en cause, va bien au-delà de la seule situation de ces universitaires, et renvoi à une introspection sur les recrutements de toute nature pour des postes publiques au Cameroun. Trop de subjectivisme, de favoritisme, de clanisme, de tribalisme et de corruption entachent tous les choix, que ce soit par concours, par un simple examen, ou par une étude formelle de dossier sur titre.

Le MPDR – PMDR, exprime son entière solidarité avec les grévistes de la faim du ministère de l’enseignement supérieur, et lance un appel à une solidarité complète, ouverte et qualitative avec cette cause qui rejoint une préoccupation nationale plus larde. C’est la dénonciation des méthodes obscurantistes qui n’honorent pas leurs auteurs, et retardent notre pays dans la voie de la modernité.

Le MPDR – PMDR, soutient fermement la demande légitime des grévistes, pour une liste additive prenant en compte toutes les candidatures déposées à cet effet. LES TRICHEURS DEHORS.

Le MPDR – PMDR s’interroge ce faisant, sur le mode opératoire de ce recrutement, et sur la gestion de l’université publique camerounaise en général. En effet le constat du niveau plus que approximatif de certains enseignants est inquiétant, et dénote un véritable abandon des compétences et des vraies chercheurs, pour des fratries claniques qui exposent les apprenants à des nullités académiques évidentes, décrédibilisant nos diplômes, et ruinant notre savoir et notre connaissance collectifs.

Le MPDR – PMDR, dénonce ici comme ailleurs, l’ultracentralisation et la nomination archaïque des recteurs, doublée dorénavant de PCA, qui expriment la pire des hérésies dans un système académique. L’université ne peut pas être le cimetière des politiciens déphasés ou des dépendances absolues voire des indigents pitoyables du parti au pouvoir, en quête de ressources vitales de survie.

Le 21 Décembre 2019

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONMME