CAMEROUN :: La marque d'un pays ou NATION BRANDING par Ferdinand KOUNGOU :: CAMEROON

Le CAMEROUN doit prendre le contrôle de son image dans le monde. Tous les pays qui ont compris cet enjeu projettent une image positive d’eux-mêmes et ne font en aucun cas étalage excessif de leurs problèmes. C’est ce qu’on appelle le Nation Branding (la marque d’un pays). L’image positive d’une nation s’accompagne d’une valorisation de son peuple.

Très peu de personnes penseraient aujourd’hui à faire du mal verbalement ou physiquement à un Blanc Américain, à un Emirati ou à un Chinois, tant l’image de puissance qu’ils dégagent est forte.

L’image est aussi un formidable levier économique. Il est la base du tourisme et il suffit par exemple qu’on dise qu’un produit vienne de France,de Suisse pour que sa valeur soit automatiquement démultipliée et que des gens se ruent dessus pour l’acheter, même si la qualité n’est pas forcément au rendez-vous. C’est aussi la raison pour laquelle tant de produits français ont la mention Paris en dessous du nom de la marque, Paris projetant une image agréable.



L’image est un facteur important d’enrichissement.

L’image positive d’un pays sur la scène internationale lui donne donc de l’influence, protège ses habitants à l’extérieur et donne une plus-value à son économie... À suivre.