CAMEROUN :: Dr Dieudonné Massi : « L’Etat a perdu 40 milliards de F en 2018 » :: CAMEROON

« Ce qu’il convient de retenir de ce rapport, c’est que les administrations de notre pays s’intéressent de plus en plus à la lutte contre la corruption. Cela se manifeste par le nombre d’entre elles qui prennent en considération le combat que nous menons contre ce fléau.

Ensuite, nous constatons que les citoyens camerounais sont suffisamment impliqués dans la dénonciation des faits de corruption. En 2017, nous étions à 3 000 cas de dénonciations. En 2018, nous sommes à 24 000 dénonciations. Ce qui signifie qu’il y a un intérêt certain.

La troisième chose à relever, c’est que, à cause de la corruption, l’Etat a perdu en 2018, plus de 40 milliards de F. C’est important. Et cela doit nous interpeller. Nous avons néanmoins pu permettre aux caisses de l’Etat, à travers les juridictions, de récupérer 4 milliards de F.»