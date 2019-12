CAMEROUN :: Batao dans le Mayo-Louti désormais « Village Orange » :: CAMEROON

Batao marque la 1ere réalisation dans la région de ce programme ambitieux qui vise à doter un certain nombre de localités où le besoin s’est fait sentir, de commodités visant à améliorer le quotidien des populations.

Eau, Santé, Ecole.

Pour présenter les infrastructures constituant le « Village Orange », Madame Elizabeth Ehabe, Secrétaire Général de la Fondation Orange au Cameroun a expliqué les raisons du choix de la localité de Batao par la volonté de participer à la garantie d’un développement équitable qui fournit aux populations l’accès aux commodités permettant une meilleure qualité de vie, conformément aux 3 piliers sur lesquels s’appuient les missions, axes et domaines d’intervention régissant l’action de la Fondation Orange qui sont l’eau, la santé et l’éducation. « A l’évocation du « Village Orange », nous pouvons retenir 3 mots-clés : Eau, Santé, Ecole. Des mots qui évoquent des besoins de base importants dans les environnements comme celui qui nous accueille aujourd’hui. C’est pourquoi la Fondation Orange Cameroun en éprouve une fierté certaine. Les émotions que nous pouvons lire sur les visages des uns et des autres, , nous rappellent celles que nous avons déjà vécues dans d’autres localités où nous avons procédé au même exercice »

Développement local durable

Il s’est agi à Batao comme ce fut le cas pour Bonépoupa (région du Littoral en 2014), Nkolbewa (région du Centre en mars 2016), Bangou à l’Ouest en 2017 et Mbang-Foulbé dans l’Adamaoua la même année, de réhabiliter des salles de classes équipées de tables bancs neufs, l’aménagement des latrines pour filles et garçons et la construction d’un forage à l’école publique. Pour ce qui est du centre santé situé à quelques encablures de l’école, il a subi une cure de jouvence et d’importants travaux, augmentant ainsi sa capacité d’accueil, grâce à la Fondation Orange qui y a en plus aménagé des latrines modernes, construit un forage et offert une couveuse à la maternité. En marge de la construction de ces édifices, une trentaine de personnes triées sur le volet (enseignants, élèves, membres du corps médical et autorités locales, etc.) ont été formés aux techniques de gestion et d’entretien des ouvrages ainsi mis à la disposition de la communauté. Le projet « Village Orange » participant au développement local durable et intégré, vise essentiellement à doter les localités retenues, de points d’eau, un centre de santé et une école moderne.

Politique sociale

Présidant la cérémonie d’inauguration du « Village Orange de Batao », Monsieur ITOE Peter MBONG, Préfet du département du Mayo-Louti s’est réjoui « de ce que la présente initiative s’inscrit en droite ligne de la politique sociale prônée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, dont le moteur est l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises qu’elle place au cœur de ses préoccupations majeures.» Il en appellera à la conscience professionnelle des communautés éducative et sanitaire ainsi qu’au sens de responsabilité de tous car « il s’agit là d’un bien précieux qui devrait servir aux générations actuelles et futures ».