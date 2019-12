CAMEROUN :: Concours Mon Paris 2019: L'apothéose c'est dimanche à Douala :: CAMEROON

104 candidats au départ, ils ne sont plus 10 en lice pour la finale. Un million F.cfa. C'est la somme d'argent mise en jeu par les organisateurs du concours Mon Paris 2019.

Ce concours a pour objectif principal de récompenser les jeunes camerounais de tous les deux sexes qui presentent les meilleurs projets dans diverses catégories ( : Création- Art & Divertissement /Innovation-Média -Techonologie /Social - Environnement /Agriculture - Commerce- Economie, etc.) susceptibles d'apporter un plus dans le développement du pays. Il est question de leur apporter un appui financier afin que ces derniers puissent faire éclore leur projets respectifs.

Les trois lauréats de ce concours seront connus dimanche, à la faveur de la finale, organisée à l'hôtel Design de Douala. Pour cette ultime étape, dix candidats sont en lice. Il s'agit ici de JS Spy Parental, Bée, Agrolink, Bottle Furniture, Kwicklee, Colorfol, Private Bug Bounty, Iron Robot, Une Autre Vision et Scoralyx. 104 candidats au total ont été enregistrés à la suite des candidatures ouvertes le 28 octobre 2019. Un nombre qui a été réduit à 25, après les votes des followers et autres internautes soucieux de voir les projets de leurs proches sélectionnés.

Pour cette édition, le vainqueur repartira avec la somme 500.000 Fcfa, tandis que le deuxième empochera 300.000 FCFA et le 200.000 Fcfa. Les candidats vont présenter leurs projets devant un jury constitué de personnes dont la probité morale ne fait l'ombre d'aucun doute. A l'instar de Jesse Happy, directeur général de Easy Group, Koffi Holonou, directeur marketing du PMUC, SteveTchoumba, responsable d'Activ Spaces, Flavien Kouatcha Simo, fondateur de Save Our Agriculture,Yolande Bodiong, fondatrice de l'agence Maraboo et Lydol, artiste slameuse/chargé de RP &Comm Goethe Institut. Un speech de dix minutes sera réservé a chaque projet. Il est à noter que le vote des internautes compte pour 50% et celui du jury constitue 50%.

En rappel, Mon Pari 2019 est un concept qui vise à réunir les personnes de toutes catégories ayant des rêves, des projets, des ambitions, et qui visent à les développer. Entre conseils, motivation et partage, il rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 19.000 jeunes à travers le pays, en majorité dans les villes de Douala & Yaoundé. Après une campagne social media, des shootings organisés dans les villes en début d'année, la création d'une communauté, des micro contenus sur la motivation, l'événement MonPariFUN; les organisateurs bouclent l'année 2019 avec ce grand concours de projets destiné aux jeunes de leur communauté et du triangle national.