CAMEROUN :: SOS : Un élève de 10 ans porté disparu à Yaoundé ce matin :: CAMEROON

Le petit Maurice Ndong, 10 ans, élève en classe de CM2 au quartier Nouvelle Route Nsimeyong à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, est sans nouvelle depuis ce matin qu'il a quitté la maison pour l'école.

Le fils de notre consœur du quotidien camerounais Mutations, Paulette Ndong, est porté disparu depuis ce matin du mercredi 11 décembre 2019.

Selon sa mère jointe au téléphone par Camer.be, le petit garçon de 10 ans quitté la maison à 6 h 40, au lieu dit Chapelle Nsimeyong dans le 3 ème Arrondissement de Yaoundé. " C'est son maître d'anglais qui m'a appelée à 8 heures pour me signaler que l'enfant n'est pas à l'école. J'ai donc appelé à la maison, et on m'a dit que Maurice a quitté la maison à 6h 45 comme d'habitude ", nous confie en sanglots,Paulette Ndong notre consœur et mère du petit Mauricie. Et d'ajouter que "l'école ne se trouve qu'a 200 mètres de la maison".

Le petit Mauricie Ndong au moment de sa disparition, était habillé d'une culotte de couleur marron, d'une chemisette jaune, et portait un sac rouge.

Si vous retrouvez le petit Ndong Maurice, appelez aux suivants numéros :

(237) 691152789;

(237) 673202352