ÉTATS-UNIS :: Un camerounais promu à l’entreprise Trimble aux USA : aucun noir ne l’a fait en 40 ans d’existence :: UNITED STATES

Albert Hilaire Anoubon Momo est nommé en début du mois de décembre 2019, vice-président et directeur exécutif dans la multinationale Trimble, leader mondial des solutions géo-spatiales. Entreprise disposant d’un chiffre d’affaire de 4 milliards de dollars et employant 12 000 personnes à travers le monde.

Il hérite d’un nom. C’est une signature. Albert Hilaire Anoubon Momo nous conduit dans son univers. Un noir de peau, un noir d’Afrique. Sa couleur de peau importe peu. Sa compétence est son atout-maître. Il est promu à la fonction de vice-président et au poste de directeur exécutif de la multinationale Trimble, leader mondial des solutions géo-spatiales. « L’entreprise Trimble Navigation Limited est créée en 1978 par Charles Trimble et deux anciens salariés de Hewlett-Packard, à Los Altos, en Californie, dans la Silicon Valley », présente-t-il davantage, la multinationale qui fait un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars et emploie 12 000 personnes dans le monde. Il se chargera des marchés émergents et des projets financés par des organismes internationaux et bilatéraux. Avant sa promotion en début du mois de décembre 2019, il occupe le poste d’Institutional Business Development Director depuis 2017. De 2013 à 2017, il est directeur de projet, conjointement en charge du projet de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) -National aeronautics and space administration (Nasa). Ledit projet dénommé « Servir », permet à 80 pays en développement, « d’avoir accès aux données des satellites de la Nasa devant leur permettre de développer des solutions dans l’agriculture, les ressources en eau, les prévisions météorologiques, l’environnement et dans la gestion des catastrophes», renseigne-t-il.

La belle histoire

Tout commence à Bafoussam, Chef-lieu de la région de l’Ouest au Cameroun. C’est ici qu’il obtient son Baccalauréat série C en 1986, au Lycée Classique de la ville du même nom. Vivant actuellement en Virginie, il est marié et père de deux filles. Albert quitte le Cameroun en 2000, déjà nanti d’une expérience professionnelle. En 1991, il obtient son diplôme d’ingénieur de conception à l’Ecole Polytechnique de Yaoundé. Il poursuit ses études en Master en System Engineering à l’Université du Maryland, College Park et doctorales à la Johns Hopkins University.

Albert Hilaire aime le Cameroun. Il y vient au moins deux fois par an. Le pays est à la traine en matière de technologie géo-spatiale. Albert Hilaire en a fait le diagnostic. Il entend s’y déployer. Pour l’heure, les citoyens du monde bénéficient de son savoir et de savoir-faire dans ce domaine important, à travers des rencontres internationales. Parce que porté au sommet d’une entreprise comme Trimble, « Anoubon Momo est riche », avouent ses connaissances. Pour le concerné, la richesse dont il s’agit ici, c’est cet empire en création. La vocation étant d’accompagner des pays émergents à s’arrimer aux technologies innovantes, avec une fixation dans le développement agricole et dans la gestion des catastrophes.



Ce n’est peut être pas la même histoire. L’histoire d’Albert Anoubou Momo n’est pas comme celle du philosophe Victor Hugo. Elle n’est pas comme celle du fondateur de Facebook, Mark Zuckenberg. Ce n’est que son histoire. Une histoire taillée à sa mesure. Une histoire qui s’écrit chaque jour - page après page - ligne après ligne. Une histoire plaisante à raconter pour ceux qui l’aiment. Une histoire dégoutante pour ceux qui ne l’aiment pas. Mais, il n’en demeure pas moins, que c’est une « belle histoire» à raconter. « Bon vent l’artiste. Tu honores le Cameroun. Ta promotion à Trimble, suscite des vocations chez les enfants de l’Afrique », peut-on lire dans un témoignage, de Stella Masset Fonda, une proche d’Albert Hilaire Anoubon Momo, par ailleurs, cheffe de plusieurs entreprises basées en Europe.