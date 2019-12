CAMEROUN :: Rdpc : En attendant les listes :: CAMEROON

Après l’effervescence des investitures, le siège de la principale formation politique du pays a retrouvé son rythme habituel.

Il y a une dizaine de jours, il eut été impossible de trouver une place de parking dans l’enceinte abritant les services du secrétariat général du Comité central du Rdpc au quartier du Lac, et même autour de celui-ci. Entre militants, dont certains voulaient s’assurer de ce que leurs noms figuraient bien sur les listes des candidats, les mandataires du Comité central qui y venaient dans le cadre de leurs rapports et les personnels du secrétariat général, il était difficile de s’y frayer un chemin.

« Nous sommes revenus à une activité normale », lâche amusé, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Action. Serge William Fotso et ses collaborateurs sont du reste en pleine conférence de rédaction pour préparer la prochaine édition de la publication de cette formation politique. Dans le parking, une vingtaine de véhicules appartenant au personnel en service ici. Tout ce qu’il y a de plus normal.

Dans le bloc administratif, de nombreux responsables du secrétariat général sont bien en place. On peut de temps en temps apercevoir deux des quatre conseillers auprès du secrétariat général du Comité central, Paul Célestin Ndembiyembe et Jean Fabien Monkam Nitcheu, sortir de leurs bureaux pour raccompagner des visiteurs. Approché pour savoir quel est l’état d’esprit qui règne ici à quelques jours de la publication des listes de candidature, l’un d’eux lâche en souriant : « Tout se passe de l’autre côté ». Le doigt est pointé vers le centre administratif de la ville de Yaoundé où se trouve le siège flambant neuf d’Elections Cameroon. Ici en effet, les 18 membres du Conseil électoral examinent, depuis vendredi dernier, les listes de candidatures déposées par les partis politiques. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). On sait néanmoins, et ce n’est pas une surprise, que le Rdpc est en lice dans les 85 circonscriptions ouvertes pour les législatives, de même que le parti repart à la conquête des 360 communes que compte le Cameroun.

D’où la mobilisation au niveau du parti d’une équipe qui est constituée de proches collaborateurs du secrétaire général, Jean Nkuete, et des conseillers juridiques du parti. Au cas où !!! .