Depuis plusieurs mois, le Cameroun connait une situation politique bien difficile à plusieurs égards : crise anglophone, conflits armés désastreux dans l’Extrême Nord, crise post-électorale à l’issue des présidentielles d’octobre 2018, soif d’alternance exprimée par une frange non négligeable de la population, emprisonnement de certains opposants au régime de Yaoundé et la liste ne s’arrête pas là……

Face à cette situation de crise qui perdure, le chef de l’Etat Paul Biya propose des solutions qui tardent à produire leurs effets : mise en liberté de plusieurs détenues politiques après près de 9 mois d’emprisonnement sans procès, grand dialogue national, projet de loi mis à l’étude à l’Assemblée nationale afin de garantir la promotion du bilinguisme, recrutement très prochainement de 500 interprètes et traducteurs à fin de confirmer le français et l’anglais comme 2 langues de travail indistinctes dans les services publics...Et, l’annonce du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 suivi, hélas, d’une levée de bouclier et d’un boycott programmé dans les états-majors des principaux partis politiques de l’opposition.



Dans ce brouillard, faut-il finalement s’inquiéter sur à l’avenir du Cameroun ? Face à la caméra de Camer.be Moïse Essoh réagit. Le pharmacien bruxellois n'y va du tout pas du dos de la cuillère pour critiquer le chef de l'Etat et son gouvernement.