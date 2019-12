CAMEROUN :: Tué par un braqueur :: CAMEROON

Un employé de la chaîne de supermarché Santa Lucia qui venait de sortir d’une banque a été abattu hier par des agresseurs qui ont emporté 20 millions de F.

Mauvaise fin d'année pour les populations de Douala en général et celles de Bonanjo en particulier. Hier matin aux environs de 10h, s'y est produite une scène digne d'un polar. Selon des informations obtenues par CT, deux individus, employés du groupe Santa Lucia, sortent d’une banque de la place, au lieu dit Carrefour Air France, un sac en bandoulière. Le duo emprunte la bretelle menant à l’hôtel Lumière Joss quand il est attaqué par deux individus à moto, apparemment en filature depuis quelque temps.

Ces derniers veulent s’emparer du sac, qui, selon nos sources, contient quelque 20 millions de F, mais les agressés leur opposent une résistance. L’un des deux individus à moto sort alors une arme à feu et abat à bout portant celui qui portait le sac. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). La seconde victime de cette agression reçoit une balle dans la poitrine. Les braqueurs s'emparent du sac et s’enfuient, non sans tirer des coups de feu en l'air pour s'ouvrir la voie. Un braquage qui appelle à plus de vigilance. Une enquête a été ouverte.