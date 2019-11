Le tableau sombre sur les droits de l’homme au Cameroun :: CAMEROON

Exécutions extra-judiciaires, mauvaises conditions de détention dans les prisons, non-exécution des décisions de justice, la persistance de la vindicte populaire sont quelques problèmes relevés dans le rapport 2018 de la Cndhl. Par ailleurs cet organe propose une élection présidentielle à deux tours pour donner plus de crédibilité au processus.

La situation des droits de l’homme au Cameroun sur le plan politique, socio–économique et culturel n’a pas été reluisante en 2018. C’est le constat fait ce 28 novembre 2019 par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (Cndhl). Dans un document de 465 pages, il est présenté d’une part les activités de la Cndhl au cours de cette année, ensuite un rapport sur la situation des droits de l’homme et les recommandations formulées à l’intention des décideurs. C’était à l’occasion de la présentation de son rapport sur la situation des droits de l’homme au Cameroun en 2018. Cette année a été marquée par la recrudescence des foyers de tensions dans plusieurs régions du Cameroun à l’instar de la crise socio-politique dans les régions anglophones ; la crise sécuritaire dans l’Extrême –Nord ; avec les attaques de Boko Haram.

La Cndhl relève aussi que l’année 2018 a été marquée par des enlèvements dans la région de l’Adamoua avec les demandes de rançon aux familles, sans oublier la situation sécuritaire dans la région de l’Est, liée à l’insécurité dans les zones frontalières avec la Centrafrique. Toutes ces difficultés ont créée des lourdes conséquences sur le plan socio-économique. Sur le plan politique, après la récente élection présidentielle, la Commission relève qu’au-delà de la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême, une crise post-électorale dont les secousses persistent encore a remis sur la scène politique la problématique du respect par tous d’un cadre juridique régissant les libertés de réunions et de manifestation publiques.

Toujours dans ce document, la Cndhl dénonce la surpopulation carcérale dans les prisons, les détentions arbitraires, le non-respect des décisions de justice et les lenteurs judicaires. Au sujet des conditions de détentions dans les cellules, le rapport 2018, dénonce le fait que plusieurs personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone n’ont pas le droit d’être assistés par leurs avocats ou leurs membres de famille. Depuis la recrudescence de cette crise socio-politique, la Cndhl éprouve également des difficultés pour accéder dans certaines cellules où les personnes sont détenues.

L’autre côté sombre relevé par la Cndhl reste la fermeture des écoles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest ainsi que la non application de la mesure présidentielle sur la gratuité de l’enseignement primaire publique au Cameroun. Comme recommandations, la Cndhl propose une élection présidentielle à deux tours, afin de renforcer la légitimité de la fonction présidentielle. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Cet organe recommande aussi et l’application de la biométrie dans tout le processus électoral.

Concernant les personnes privées de liberté, la Cndhl propose la poursuite du programme de construction et d’extension de certains établissements pénitenciers et l’approvisionnement et le renforcement des infirmeries en milieu carcéral. Pour bien assurer ses missions, la Cndhl recommande au gouvernement une dotation en ressources suffisantes pour bien mener ses activités. Une satisfaction notée dans ce rapport présenté hier reste la volonté du gouvernement à construire des infrastructures dans le domaine de l’éducation.