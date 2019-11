CAMEROUN :: Municipales et législatives dans l’Adamaoua : Une mort suspecte et des violences :: CAMEROON

Des militants du Pcrn ont été agressés et dans le même temps, des sources attribuent la mort soudaine du maire de Mayo-Darlé, Gbeungba Toulalé, à sa mise à l’écart lors de la course aux investitures.

C’est à l’Hôpital privé catholique de Mayo-Darlé que Gbeungba Toulalé a rendu l’âme dans la mi-journée du 25 novembre 2019. Un peu plus tôt dans la matinée, des proches affirment que le défunt maire de Mayo- Darlé, département du Mayo-Banyo dans l’Extrême-Nord, aurait fait une crise d’Avc ; ceci alors même qu’il paraissait bien portant et ne présentait aucun signe de faiblesse. « Selon la tradition musulmane, il sera enterré demain (le 26 novembre, ndlr) », raconte par téléphone le président de la section Ojrdpc de Mayo-Darlé.

Luttes

Ce décès intervient dans un climat de vives tensions entre les membres de la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). « Depuis deux semaines, le maire était toujours en colère à cause des batailles internes du parti. Etant maire sortant, il y a eu beaucoup de bruits annonçant qu’on l’avait fait sauté de la tête de liste Rdpc aux municipales à Mayo-Darlé et remplacé par l’un de ses proches de la mairie. Il n’a pas supporté cette décision qu’il considérait comme une trahison. Je pense que c’est cet excès de colère qui a finalement conduit à sa crise », analyse le président de la section Rdpc de Banyo M. Dewa.

« Il est venu à Banyo hier (le 24 novembre, ndlr) et il avait l’air bien portant. Il a tenté une dernière incursion chez Zacharie Ngniman pour qu’on puisse l’insérer dans la liste, mais ça n’a pas marché. Il est ensuite rentré à Mayo-Darlé et est décédé », ajoute-t-il. Selon le président de la section Rdpc de Banyo, le maire décédé est remplacé sur la liste par Fadimatou Dadda qui ne serait pas originaire de Mayo-Banyo, puisqu’elle vient d’un village de Ngaoundéré. La circonscription électorale de Mayo-Banyo Centre, c’est-à-dire celle de Mayo-Darlé, est le théâtre de vives batailles politiques pour l’élection du prochain maire. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Différentes sources et plusieurs membres du parti accusent le président de section Rdpc, Aliou Dewa de vouloir tout mettre en oeuvre pour faire passer de force son épouse Fadimatou Dadda, l’actuelle adjointe au maire. « Cette dernière aurait été placée comme tête de liste Rdpc, et c’est l’une des raisons des états de colère du maire Toulalé qui est décédé », mentionne une source du parti.

Chose dont se défend Aliou Dewa. Ce dernier explique que le défunt maire avait d’abord sa propre liste. Mais du fait de multiples désistements, il s’est finalement retrouvé avec seulement cinq noms sur sa liste. Face à cette difficulté, Gbeungba Toulalé aurait engagé des négociations pour intégrer la liste conduite par Fadimatou Dadda. Malheureusement pour le maire, la base du parti aurait mis son véto.

Bankim

Du côté de Bankim, Phillipe Njowe, le maire en poste, a décidé par tous les moyens de briguer un 5e mandat. Par ailleurs président de la section Rdpc du Mayo-Banyo Sud, l’actuel édile de Bankim est accusé par les populations d’avoir usé de corruption pour écarter le nommé Engelbert Mveng, un sérieux concurrent pour le poste de maire. « Il a tripatouillé et fait des manigances pour qu’on annule la candidature de Engelbert Mveng. Le président de la commission communale de Bankim M. Amassoumou a validé son dossier de candidature. Mais Phillipe Njowe est allé au niveau de Banyo user de corruption pour que la candidature de son concurrent soit rejetée. Et il a finalement eu gain de cause », relatent des membres du parti à Bankim.

Phillipe Njowe, que nous avons eu au téléphone, affirme quant à lui être victime de coups bas. Il décline par ailleurs toute responsabilité concernant la disqualification d’un quelconque candidat. D’après lui, Zacharie Ngniman, président de la commission départementale du Mayo-Banyo chargé des municipales, aurait plutôt annulé la candidature du nommé Engelbert Mveng pour violation de l’article 175 du code électoral. Ce dernier se serait en effet inscrit sur la liste électorale à Bafia, pour venir concourir au poste de conseiller municipal à Bankim ; ce qui, selon la hiérarchie du parti, est une faute. Engelbert Mveng s’est engagé dans des voix de recours à Ngaoundéré et Yaoundé sans avoir gain de cause. Du reste, de nombreux affrontements ont été recensés ces derniers jours dans la ville de Bankim. Eric Nadjile, candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libii, a même été poignardé lors d’affrontements entre les membres de son parti et ceux du Rdpc.

Une fois de plus mis en cause, Philippe Njowe dit s’être défendu après avoir été agressé physiquement. Du côté de Banyo, une liste Rdpc a été déposée à Elecam pour les municipales. « Il y a eu tentative de deuxième liste mais elle a été étouffée », précise le président de section Rdpc de Banyo. Par ailleurs, quatre candidats vont faire acte de compétition pour les législatives pour deux postes de députés, l’un à Bankim, et l’autre à Banyo.