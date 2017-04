Usines d’assemblage de tracteurs et véhicules au Cameroun: Un retard de sept ans :: CAMEROON Complexe industriel d’Ebolowa. Après le montage des tracteurs, la seconde phase du projet prévoit la fabrication des engins de génie civil.

#ComplexeIndustrielDEbolowa L’usine de montage des tracteurs d’Ebolowa a connu un retard par le niveau d’exécution. Et ce n’est pas seulement au niveau du montage des engins, mais aussi particulièrement par rapport aux commodités du milieu. C'est-à- dire, les hangars de stockage, les voies de communication et l’électrification. La remarque est de Ferdinand Eyizoâ??o, délégué régional du ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) pour le Sud.

C’était hier, jeudi, 20 avril 2017 à Ebolowa. En fait, rappelle le délégué régional du Minepat pour le Sud, «il était question dans un premier temps de faire le montage des tracteurs. Et à l’heure actuelle, plusieurs tracteurs sont exposés sur le site, prêts à la vente». Ferdinand Eyizoâ??o fait toutefois savoir que, « le projet ne s’arrête pas à ce niveau. Il faut aller au-delà des attentes de la première phase.

La seconde étape prévoit la fabrication des engins de génie civil ». C’est dans le cadre de la convention manioc signée le 14 septembre 2012 avec l’Inde.

Energie électrique

Objectif, densifier les opérations de la première phase à travers la production permanente d’équipements agricoles par le complexe industriel d’Ebolowa et dans un deuxième temps, de faire de ce dernier un centre de mécanisation pour la sous-région Afrique centrale. La densification consistant d’une part, à assurer la mécanisation agricole dans toutes les zones-écologiques du Cameroun, notamment la zone forestière où un équipement spécial d’aménagement et de viabilisation des sites est indispensable (bulldozers, rippers, …etc). Et d’autre part, à disposer d’équipements de viabilisation des sites, de transport, de stockage, de sé- chage, à l’effet de constituer des pools d’engins dans les différentes zones agro-écologiques pour rapprocher les équipements des zones de production.

Le délégué régional du ministère de l’économie ajoute qu’ « il faut encore aménager les aires d’essais, il faut aménager les aires de stockage ainsi que les zones de fabrication d’un certain nombre de pièces qui vont accompagner ces engins là ». A ce jour, les voies d’accès et de communication sont en cours d’achèvement à en croire Ferdinand Eyizoâ??o. Il faudrait aussi rappeler que le complexe industriel d’Ebolowa a été éligible au dispositif sécuritaire émergence.

Dans ce cadre, des miradors et un poste de sécurité ont été construits, mais le dispositif n’est pas encore opérationnel.

Pour parachever les travaux restants, le ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) après accord du ministère des marchés publics (Minmap) a institué une deuxième régie. C’est ainsi que le Minepat a fait construire par Eneo, un poste transformateur qui fournira l’énergie au complexe. Les travaux ont été confiés à Afrimac. Il subsiste le raccordement d’une part, du poste transformateur au tableau général de basse tension (TGBT) et d’autre part, du TGBT aux différents bâtiments. Le processus de contractualisation pour la fourniture d’un groupe électrogène de 500 KVA et les câbles appropriés étant en cours. Au complexe industriel d’Ebolowa, les ouvriers travaillent même le samedi. Ils s’attèlent soit au montage des tracteurs, soit à la fabrication de petits matériels agricoles.

International Tractors Limited (ITL), une société indienne procède au quotidien, à l’assemblage de 1000 tracteurs dont 200 de 60 CV (chevaux), 600 de 75 CV et 200 de 90 CV, 25 moissonneuses-batteuses, 4200 équipements des outils agricoles divers et un grand nombre de pièces détachées. C’est dans le cadre d’une convention riz-maïs signé avec le gouvernement camerounais le 20 avril 2009, d’un montant de 37,65 millions de dollars US, soit environ 18,825 milliards FCFA, relative au développement de ces deux cultures.

