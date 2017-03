FRANCE :: Patriotisme et citoyenneté ou confusion volontaire du Front National ! Alors que les populismes montent en occident encore récemment prouvé par l’élection de Donald TRUMP et plus près de nous par la positon de Marine LEPEN annoncée gagnante au premier tour, j’en viens à me demander en expertisant le socle des idées farfelues que vendent ces marchands d’illusions, s’il n’ya pas un fonds de commerce fondé sur la confusion qu’ils font naître dans les cœurs de leurs adeptes, confusion entre citoyenneté et patriotisme.

#LextrêmeDroite Si le patriotisme est un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie, sentiment qui en renforce l'unité sur la base de valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour elle afin d'en défendre les intérêts. Et si cette façon de le concevoir poussait les extrémistes à faire croire que les étrangers même devenus citoyens ne peuvent pas servir les intérêts de leur pays d’accueil, qu’ils viennent s’enrichir pour retourner servir leur propre patrie pour les raisons de leur propre patriotisme ?

L’étymologie de citoyen vient du latin civis celui qui a droit de cité, citoyen. La citoyenneté est alors l’état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d’être reconnu comme membre d’une société, d’une cité dans l’Antiquité, d’un Etat aujourd’hui et de participer à la vie politique. Peut-on donc être citoyen d’un pays sans en être un patriote ?

Ces définitions posent pour ainsi dire à mon sens le problème de la prééminence. A-t-on plus le cœur pour sa patrie que pour la société ou l’Etat où on devient citoyen ? Les tenants de l’extrême droite pensent certainement que les étrangers même ayant acquis la nationalité ne peuvent pas autant servir leur pays d’accueil avec la même énergie que ceux qu’ils qualifient de patriotes parce que de souche. Dans cette lucarne d’esprit, on pourrait considérer que Manuel Valls, ex-premier ministre français ait plus le cœur de façon patriotique en Espagne que comme citoyen français. Voilà les élucubrations des tenants de l’extrême droite qui attisent la haine de l’autre pour peu qu’il ne soit pas de souche. Ils se fichent de la citoyenneté en réalité et préfèrent une certaine filiation que je ne saurai aisément qualifier sans risquer de me tromper.

Or cette vision du monde est une véritable hérésie, une arnaque sans fin. La citoyenneté a-t-elle toujours existé ? A-t-on toujours considéré même dans une société homogène la notion de citoyen. L’exemple français est assez édifiant en la matière. C’est avec le renversement de l’ancien Régime lors de la Révolution française que la citoyenneté est instaurée. Dans l’Ancien Régime, les Français n’étaient que des sujets de la couronne n’ayant aucun pouvoir sur les lois auxquelles ils étaient soumis. L’instauration de la citoyenneté visait donc à donner des droits à tous et il faut bien noter avec Albert Camus que « le fascisme c’est le mépris et inversement toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme »

Que ceux qui soutiennent les thèses de repli de l’extrême droite donc bien d’Africains connus pour casser le pont dès qu’il le traverse sachent donc qu’ils préparent la France au fascisme au cas où celle-ci viendrait à instaurer ses thèses sur la préférence nationale, de souche, à réinstaurer plusieurs catégories de citoyens, à tout simplement hiérarchiser les Hommes et le Femmes qui vivent en France, cotisent, payent les impôts, participent de son progrès et illuminent ce pays dit de droits de l’Homme. Ce qui se pratique déjà dans ce pays est une forme de tri entre français de souche et français naturalisés et étrangers. Qui peut se le cacher ? Qui peut ignorer que l’origine des noms et ce qu’on appelle par ignorance la race (car là encore, il existe une race, la race humaine) influencent au niveau des recrutements, de l’attribution des logements ? Qui peut nier aujourd’hui que la France est un pays qui évoque l’égalité en public mais qui pratique en interne un pharisaïsme exacerbé qui n’échappe à aucun parti de gouvernement qu’il s’agisse de la gauche comme de la droite ? Mais qui peut ignorer en revanche sa capacité à travers sa justice indépendante à restaurer les droits des étrangers et des citoyens de tous ordres lorsque ceux-ci sont explicitement bafoués ?

Offrir ce pays aux extrémistes avérés serait permettre des confrontations plus graves dans les quartiers pauvres, les banlieues ghettoïsées mais pire encore, ce serait donner la fascination à ces jeunes perdus à aller à la confrontation avec leurs compatriotes classés de « souche » par le front national. En effet, si le front national gagne, la France risque de retourner à l’Ancien régime, c’est-à dire bafouer la notion de citoyenneté tout simplement.