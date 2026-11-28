Une affiche à enjeu pour les deux clubs

Le EMIRATES STADIUM dans la ville de Londres sera en effervescence en PREMIER LEAGUE avec un match de référence qui comptera certainement pour bon nombre des fans du football en général et anglais particulier. Pour le compte de cette 12ème journée du championnat, il faudra s’attendre à une vraie bataille que le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre en ouvrant les portes du bonheur à travers Supergooal !

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Un autre challenge à relever de part et d’autre

Après un début assez appréciable pour bon nombre de clubs, il faudra s’attendre encore à plus de rivalité sur les terrains et le face-à-face ARSENAL FC – MANCHESTER CITY garde toute sa saveur d’une rencontre qui tiendra tout son éclat. Une affiche qui met aux prises deux clubs qui essaient bon an mal an à se frayer un chemin et comptent se donner les moyens pour remporter la partie. Jouant à domicile avec sa cote de 1.89, ARSENAL FC premier au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour prendre le dessus son adversaire et concurrent afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour avoir la victoire et s’offrir un peu de distance avec ce dernier dans ce championnat relevé. Une rencontre que les coéquipiers de NONI MADUEKE prendront au sérieux comme tous les autres matchs pour faire montre de leurs ambitions dans ce championnat et ainsi gagner en confiance pour la suite de la compétition. La formation des GUNNERS défendra bec et ongle son statut de la plus belle des manières pour espérer aller le plus loin possible.

Pour MANCHESTER CITY troisième au classement avec sa cote 3.62, il faudra aller réaliser un match exceptionnel dans cette rencontre face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer aller obtenir un bon résultat sur le terrain et pourquoi ne pas avoir la victoire qui lui permettra de s’offrir un concurrent et ainsi réduire l’écart au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers d’ELLIOT ANDERSON qui ne se laisseront pas faire aussi facilement en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour aller faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour se mettre en confiance pour la suite. Ce sera une belle opportunité pour cette équipe de prendre le dessus sur une tête de proue par une meilleure performance.

Ce sera le 52ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 26 victoires pour les CITIZENS contre 14 victoires pour les GUNNERS et 11 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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