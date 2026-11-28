Africa Global Logistics AGL Cameroun a procédé à la remise d’un important matériel didactique et des équipements à une école à N’Gaoundéré dans la Région de l’Adamaoua. C’était à l’occasion de la traditionnelle journée de solidarité qui illustre l’engagement sociétale d’AGL au Cameroun par la contribution au développement de l’Education et du bien-être des communautés..

Chaque année, La journée de la Solidarité mobilise les collaborateurs du Groupe autour d’actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie des populations dans les territoires où l’entreprise opère. Cette année et pour sa troisième édition, le thème « Ecole prospère » choisi a rassemblé l’ensemble des filiales du Groupe opérant au Cameroun, notamment Camrail, Socopao, Terminal Bois au Port de Douala (TBDP) et AGL Cameroun autour d’un projet commun. La remise à l’École Primaire d’Application de Mabanga, à Ngaoundéré, des salles de classe réhabilitées ainsi que des équipements destinés à améliorer durablement les conditions d’apprentissage de plus de 2 700 élèves. Les dons comprennent un groupe électrogène, 200 tables-bancs, cinq ordinateurs complets et un important lot de matériel didactique. À travers cette initiative, AGL réaffirme sa vision d’une performance économique indissociable de son impact social. Présent depuis plusieurs décennies au Cameroun, le Groupe entend contribuer activement au développement des communautés qui accompagnent sa croissance et accueillent ses activités.

Un geste apprecié à sa juste valeur par Mme Paula TAMDEM, Directrice du groupe 2B. « Je voudrais adresser, au nom des élèves, des enseignants et des parents d’élèves de Mabanga, nos sincères remerciements à AGL pour ce geste de grande portée. Les salles de classe réhabilitées, le matériel didactique, les ordinateurs et le groupe électrogène vont considérablement améliorer le quotidien de notre communauté éducative. Pour nos près de 2 700 élèves, ces réalisations représentent bien plus que des équipements : elles constituent un investissement concret dans leur avenir et dans leur réussite scolaire » Mme Paula TAMDEM, Directrice du groupe 2B.



Bien plus et au-delà, Le choix de Ngaoundéré, Véritable carrefour des échanges entre le Sud et le Nord du Cameroun, la ville occupe une place stratégique dans la chaîne logistique nationale et sous-régionale. Au-delà de son importance pour AGL Cameroun, Ngaoundéré joue également un rôle central pour Camrail, puisqu’elle abrite le terminus du réseau ferroviaire camerounais ainsi qu’un important centre opérationnel. Et le développement en cours du Ngaoundéré Logistics Hub (NLH), infrastructure de référence portée par AGL pour fluidifier les flux logistiques et accompagner le dynamisme économique de l’Afrique centrale.

Toute chose qui a fait Thibaut Lamé, Directeur Général d’AGL Cameroun se projeter vers l’avenir « Chez AGL, nous sommes convaincus que la logistique constitue un levier de développement économique, mais aussi de progrès social, investir dans l'éducation n'est pas un acte symbolique. C'est d'abord un investissement dans l'avenir du Cameroun. Derrière chacun de ces enfants se trouve un futur enseignant, un futur ingénieur, un futur entrepreneur ou un futur leader qui participera au développement de notre pays » Thibaut Lamé, Directeur Général d’AGL Cameroun.