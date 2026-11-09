Dix éditions, une histoire et le regard d’un observateur averti.

À Washington DC, la Nuit en blanc poursuit son parcours dans le paysage culturel de la diaspora. Pour éclairer cette longévité, Honoré FOIMOUKOM apporte la profondeur de son expérience.

Journaliste camerounais établi dans la région de Washington, il observe depuis des décennies les dynamiques culturelles et la vie des diasporas en Amérique. Invité à cette dixième édition, il livre une analyse lucide, fine et sans détour de ce rendez-vous et de la place qu’il occupe au sein de la communauté.

Que révèle cette longévité ? Comment comprendre l’attachement du public à cet événement ? Au-delà des tenues blanches et des festivités, place au regard du journaliste.

Une analyse à découvrir dans les éditions SOPIEPROD Paris.