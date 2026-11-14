À trois semaines de la clôture des dépôts, l’UNDP rappelle à ses postulants qu’ils devront financer eux-mêmes leur caution, pendant que le président national et son secrétaire général sont hors du pays.

À l’UNDP, l’investiture ne vient plus avec le chèque

La note est interne. Elle n’était pas destinée à circuler. Mais à l’approche du 7 février 2027, les consignes financières d’un parti se lisent toujours avec attention. Surtout quand elles disent à des militants qui veulent se présenter : la caution, c’est pour vous.

La direction nationale de l’UNDP a rappelé à ses membres souhaitant porter les couleurs du parti aux législatives et aux municipales que chaque candidat devra financer personnellement sa caution électorale. La consigne est signée du président national, Bello Bouba Maïgari, et relayée par le secrétaire général, Pierre-Flambeau Ngayap. Elle s’appuie sur les articles 165 et 182 du Code électoral, et sur des circulaires internes signées il y a deux ans. En signant le formulaire de demande d’investiture, les postulants se sont engagés à payer s’ils sont retenus.

Le montant n’est pas symbolique. Un million de FCFA par binôme pour les législatives, un candidat titulaire et son suppléant. Cinquante mille FCFA par candidat pour les municipales.Dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel est de 41 875 FCFA, la facture législative représente près de deux ans de Smig. Et pour un binôme, il faut deux fois.

Ce que la loi prévoit, ce que le parti décide

Le Code électoral camerounais est clair. L’article 165 fixe le cautionnement à un million de FCFA pour les législatives. L’article 182, pour les municipales, renvoie à une quittance de 50 000 FCFA au Trésor public.La loi ne dit pas qui doit payer. Elle dit que le cautionnement doit être versé.

C’est là que l’UNDP ajoute sa propre règle. La prise en charge personnelle par le candidat n’est pas une exigence légale. C’est une décision interne. La note le reconnaît à demi-mot : « si le Code électoral exige le versement des cautionnements, leur prise en charge financière personnelle constitue ici une règle d’organisation interne de l’UNDP ».

Autrement dit, le parti choisit de ne pas porter le poids financier des investitures. Il investit un candidat. Il ne finance pas sa place sur la ligne de départ.

« Sollicitez vos amis »

La note ne s’arrête pas au constat. Elle propose des solutions. Les candidats en difficulté financière sont invités à solliciter l’aide d’autres militants, d’amis ou de proches pour couvrir leurs frais. Les colistiers plus fortunés peuvent aussi prendre en charge la caution de leurs partenaires moins argentés.

La formulation a de quoi surprendre. Dans un parti qui se présente comme une alternative politique, la consigne ressemble à une leçon de financement participatif avant l’heure. Mais elle pose une question simple : que vaut une investiture qui ne vient pas avec les moyens de la concrétiser ?

Le parti promet un soutien financier pour la campagne, mais uniquement « dans la limite des ressources disponibles ». La nuance est importante. La campagne, oui. La caution, non. Et la campagne, seulement si le parti a de l’argent.

Pendant ce temps, le président et le secrétaire général sont absents

Bello Bouba Maïgari serait hors du pays pour des raisons de santé. Pierre-Flambeau Ngayap, le secrétaire général, serait lui aussi en déplacement. Les postulants attendent leur retour pour le lancement effectif des investitures.

Le calendrier, lui, ne les attend pas. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 24 novembre 2026 à minuit.Les candidats qui n’ont pas encore leur investiture formelle et qui doivent en plus réunir leur caution se retrouvent dans une course contre la montre, sans visibilité sur le lancement officiel de la procédure interne.

Derrière la note, un parti sous tension

La consigne financière ne tombe pas dans un vide. L’UNDP sort d’une présidentielle difficile. Bello Bouba Maïgari est arrivé quatrième au scrutin du 12 octobre 2025.Le parti a connu des départs. En août 2026, Léonide Mfoum, membre de la cellule nationale de communication, a démissionné en dénonçant « l’absence de débat interne, les mauvais choix stratégiques et la gestion de la campagne présidentielle de 2025 ». Une rébellion de la jeunesse du parti a ébranlé le leadership au début de l’année.

Dans ce contexte, demander aux candidats de payer eux-mêmes leur caution peut se lire de deux façons. C’est soit une mesure de responsabilité, dans un parti qui n’a pas les moyens de financer toutes les candidatures. Soit un filtre social, qui décourage les militants sans réseau ni fortune personnelle.

La note ne tranche pas. Elle dit ce qu’elle a à dire : l’investiture ne dispense pas de financer sa caution. Le reste, c’est la politique.

Ce qui se joue le 7 février 2027

L’UNDP n’est pas le seul parti à préparer ce double scrutin. Le RDPC, le SDF, le MRC, l’APAR et d’autres formations finalisent leurs listes.Mais l’UNDP est l’un des rares à avoir rendu publique, par une note interne, sa règle financière. Et cette règle dit quelque chose du rapport de force interne : les candidats ne sont plus seulement des militants à investir. Ils sont des financeurs à mobiliser.

À l’APAR de Célestin Djamen, le cautionnement annoncé est encore plus élevé : trois millions de FCFA pour le candidat titulaire et trois millions pour le suppléant, selon les informations publiées par le parti.Les montants varient, les logiques se ressemblent. Se présenter coûte cher. Et les partis, globalement, ne sont pas en mesure de porter cette charge à la place des candidats.

La question n’est pas de savoir si l’UNDP a le droit d’exiger cela. La loi ne l’interdit pas. La question est de savoir qui, dans les rangs de l’opposition, pourra encore se permettre de se présenter. Et qui, faute de moyens, restera spectateur.

Le double scrutin aura lieu. Les cautions seront versées. Mais dans quelles mains ?

C’est quoi cette histoire de caution à l’UNDP ?

La direction du parti a envoyé une note interne pour rappeler que chaque candidat investi devra payer lui-même sa caution électorale. Ce n’est pas une nouveauté absolue : les circulaires signées il y a deux ans le prévoyaient déjà, et le formulaire de demande d’investiture engageait les postulants à payer. Mais la direction a jugé utile de le répéter à trois semaines de la clôture des dépôts. Pourquoi maintenant ? La note ne le dit pas.

Combien ça coûte exactement ?

Un million de FCFA par binôme pour les législatives. Un binôme, c’est un candidat titulaire et son suppléant. Pour les municipales, c’est 50 000 FCFA par candidat.À titre de comparaison, le Smig au Cameroun est de 41 875 FCFA par mois. Donc la caution législative, pour un binôme, c’est presque deux ans de Smig.

Le parti ne peut pas payer à la place des candidats ?

Il pourrait. La loi ne le lui interdit pas. Mais l’UNDP a choisi d’en faire une règle interne : le candidat paie sa caution, le parti finance la campagne « dans la limite des ressources disponibles ». Autrement dit, le parti aide pour le combat, pas pour l’entrée sur le ring.

Est-ce que c’est légal, ce que fait l’UNDP ?

Oui. Le Code électoral exige que la caution soit versée, mais il ne dit pas qui doit la verser. L’UNDP ajoute une règle d’organisation interne. Rien dans la loi ne l’en empêche.La question n’est pas juridique. Elle est politique.

Et si un candidat n’a pas l’argent ?

La note lui suggère de solliciter d’autres militants, des amis, des proches. Ou de s’associer à un colistier plus fortuné qui accepterait de payer pour deux. C’est une solution pragmatique. C’est aussi un filtre : ceux qui n’ont pas de réseau financier ne pourront pas se présenter.

Pourquoi Bello Bouba n’est pas là ?

Il serait hors du pays pour des raisons de santé. Son secrétaire général, Pierre-Flambeau Ngayap, serait également en déplacement. Les postulants attendent leur retour pour le lancement effectif des investitures. Nous n’avons pas pu obtenir de confirmation officielle de la nature exacte de l’absence du président national avant publication.

Les investitures sont lancées ou pas ?

Pas encore, selon les informations disponibles. La note interne existe. La consigne est claire. Mais le lancement officiel de la procédure d’investiture attend le retour des dirigeants. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 24 novembre 2026 à minuit.Le temps presse.

Ça change quoi pour les élections de 2027 ?

Ça dit quelque chose sur les moyens de l’opposition. Un parti qui demande à ses candidats de financer leur propre caution n’a pas les ressources pour porter toutes les candidatures. Et dans un contexte où le RDPC dispose de moyens considérables, la question de l’égalité des armes financières se pose. Pas seulement pour l’UNDP. Pour toute l’opposition.

L’UNDP a répondu à nos questions ?

Nous avons tenté de joindre le siège du parti à Elig-Essono, Yaoundé, le 13 novembre dans l’après-midi. Le standard a renvoyé vers la cellule de communication. Aucune réponse ne nous est parvenue avant publication. Si une réponse nous parvient, cet article sera mis à jour.