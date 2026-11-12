La convocation du corps électoral par Paul Biya, le 9 novembre 2026, ouvre une nouvelle séquence politique au Cameroun. Après deux années de prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux, les partis d’opposition sont désormais contraints de revoir leurs stratégies. Ceux qui avaient écarté toute alliance lors de la présidentielle du 12 octobre 2026 évoquent aujourd’hui la nécessité d’une coalition. Un revirement qui soulève des interrogations sur la cohérence de leurs engagements politiques.

L’heure des choix a sonné pour les formations politiques camerounaises. En fixant au 7 février 2027 la date des élections législatives et municipales, le président de la République, Paul Biya, remet les partis politiques face aux exigences du terrain électoral. Après deux années de prorogation des mandats législatifs et municipaux, le calendrier institutionnel reprend ainsi ses droits, obligeant les états-majors à sortir de l’attentisme.

Mais pour une partie de l’opposition, cette échéance intervient dans un contexte marqué par des divisions et des repositionnements stratégiques. Lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2026, plusieurs formations avaient fait le choix de mener leur bataille séparément, écartant l’hypothèse d’une candidature ou d’une stratégie commune. Une option qui avait fragilisé les perspectives de rassemblement autour d’une dynamique consensuelle.

Plus d’un an après, les promesses et les engagements politiques qui auraient accompagné certains choix continuent d’alimenter les interrogations. Des responsables ayant renoncé à soutenir le candidat consensuel de l’opposition auraient notamment espéré obtenir, en contrepartie, des nominations au sein de l’exécutif ou des postes de responsabilité dans les institutions. Or, ces perspectives seraient demeurées sans concrétisation.

Dans ce contexte, le discours change. Les formations qui avaient initialement privilégié des démarches individuelles plaident désormais pour une alliance stratégique en vue des législatives et des municipales. L’objectif affiché est de mutualiser les forces, de limiter la dispersion des suffrages et de renforcer leur présence dans les institutions représentatives.

Reste une question essentielle : avec quelle crédibilité et sur quelle base politique construire cette nouvelle convergence ? Une coalition ne saurait se réduire à un arrangement de circonstance dicté par les échéances électorales ou par des intérêts de positionnement. Elle suppose une vision commune, des engagements vérifiables et une véritable volonté de dépasser les ambitions individuelles.

Car les électeurs ne sont pas de simples spectateurs des recompositions politiques. Ils observent les alliances, les ruptures et les revirements. Le scrutin du 7 février 2027 pourrait ainsi confronter les partis d’opposition à une exigence majeure : démontrer que leur appel à l’unité repose sur un projet politique cohérent plutôt que sur la seule nécessité de préserver leurs intérêts électoraux.