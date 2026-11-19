Pour célébrer leurs cinquante ans respectifs, Delphine et Serge ont réuni une cinquantaine de proches le temps d’un week-end sur la Côte d’Azur. Du dîner de bienvenue à Nice jusqu’au départ du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, la fête a été ponctuée de gestes qui disent la place que le couple occupe dans la vie de ceux qui l’entourent. Le dernier est venu du personnel de l’hôtel.

Au moment de quitter le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Delphine et Serge découvrent le dernier hommage du week-end. Les employés de l’établissement, où le couple et une grande partie de ses invités ont séjourné, forment une haie d’honneur pour les saluer. Après avoir passé le week-end à accueillir leurs proches et à leur témoigner leur affection, les deux époux reçoivent à leur tour une marque d’attention de celles et ceux qui les ont reçus.

La veille, la fête avait commencé autour d’un repas de bienvenue à l’hôtel Le Méridien de Nice. Parents, enfants et amis, dont certains venus de loin, s’y étaient retrouvés à l’invitation du couple. Nés le même mois, Delphine et Serge avaient choisi de fêter ensemble leur passage à la cinquantaine et de consacrer une partie du week-end à la découverte de la région avec leurs invités.

Le lendemain matin, le groupe prend la route des Alpes-Maritimes avec un guide. À Monaco, le rendez-vous est précis. À 11 h 55, devant le Palais princier, les convives se mêlent aux touristes venus assister à la relève de la garde. L’excursion se poursuit à la cathédrale, au Musée océanographique et dans les jardins dédiés à la princesse Grace, avant une promenade au bord de l’eau. En chemin, le guide raconte l’histoire de la principauté et évoque les particularités de son marché immobilier.

La pluie accompagne une partie de la journée. De retour au Cap-Ferrat, les invités se retrouvent pour un apéritif dans les jardins avant de gagner la salle de réception. À table se succèdent une queue de langouste croustillante au riz soufflé et à la sauce livèche, une sole truffée accompagnée de cannellonis de poireaux et d’asperges, puis un filet de bœuf rôti au foie gras façon Rossini. La samba brésilienne donne un nouvel élan à la soirée. Venue des États-Unis, Solange y fête elle aussi son anniversaire. Elle a soixante ans.

Quand les proches prennent la parole

Au moment des gâteaux et des bougies, les témoignages racontent le couple à travers des gestes du quotidien. De Serge, les proches évoquent la disponibilité. Quand une difficulté survient, on sait qu’on peut l’appeler, qu’il prendra le temps d’écouter et de chercher une solution. De Delphine, ils saluent la présence discrète, les conseils et le soutien qu’elle apporte à son époux. À les entendre, la complicité du couple se reconnaît dans cette façon d’être attentifs l’un à l’autre, année après année.

Puis les enfants prennent la parole. Ils racontent ce qu’ils ont vu grandir chez leurs parents et ce qu’ils ont reçu d’eux. Leurs mots donnent à l’anniversaire une dimension intime. Devant les amis et la famille réunis, ils disent leur gratitude et leur attachement à l’unité familiale.

Des amis remettent ensuite au couple des présents qu’ils ont confectionnés eux-mêmes. Delphine et Serge ont, de leur côté, préparé un cadeau personnalisé pour chaque convive. Au moment du départ, la haie d’honneur du personnel prolonge cet échange d’attentions. C’est sur cette image que s’achève le week-end, avec deux époux salués par celles et ceux qui les ont accueillis.

Heureux anniversaire, Delphine et Serge. Que le Seigneur vous garde, accompagne vos projets et préserve votre complicité.