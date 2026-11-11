Je ne rêve pas d’un décret. Je rêve d’une République où le décret ne serait plus l’horizon de l’ambition politique.

Notre pays compte déjà plus d’une soixantaine de ministres, renouvelés au fil de plus d’une trentaine de gouvernements successifs en 44 ans de règne. Des équipes de passage aussi emblématiques qu’inutiles, où un ministre sans résultats n’est, au fond, qu’un figurant de luxe dans le grand théâtre d’une République figée.



Difficile d’attendre mieux de femmes et d’hommes nommés pour des raisons qui n’ont de politique que le nom. Représentation ethnique, lobbys douteux, mallettes glissées dans l'ombre, ou cyniques règlements de comptes pour humilier un rival. Et puis il y a ces anciens opposants, irréductibles d’hier accueillis dans les bras du pouvoir pour solder leurs contradictions. La révolution attendra ; le salaire, lui, tombe à la fin du mois.

Quant à ceux qui sont encore aux responsabilités, pourquoi sont-ils si frileux ? Le ministre n’est plus un capitaine : c’est un locataire terrifié à l’idée qu’on lui reprenne les clés. À côté d’eux, les anciens ministres font de la résistance. Âgés, usés, mais obstinément accrochés à leurs chimères, on les croise encore en train de rédiger de solennels rapports d’évaluation géopolitique qu’ils envoient religieusement à on ne sait quel fantôme au sommet. Ils n’ont pas quitté le pouvoir ; c’est le pouvoir qui les a quittés, mais eux ont oublié de prévenir leur ego.



La faillite morale et la drogue douce des faux décrets

À un ancien opposant à qui l’on demandait s’il démissionnerait par désaccord moral, la réponse fut d’un cynisme désarmant : quitter le gouvernement serait une folie financière. À défaut de grandeur, au moins la confession.

C’est le drame camerounais : l’effondrement de l’engagement citoyen face au combat quotidien, où l’horizon suprême se résume à goûter au miel du pouvoir, quitte à ranger ses convictions au vestiaire.



La République est devenue une salle d’attente. Chacun guette son tour, savourant par procuration la disgrâce d’un ponte sur des listes de remaniement circulant en inbox. Une drogue douce. Même le conducteur de moto-taxi, slalomant entre les nids-de-poule avec un demi-frein et une sandale trouée, se surprend, l’espace d’une seconde, à couper le moteur. Le voilà soudain calé dans un fauteuil ministériel en skaï bien rembourré, signant de grands décrets salvateurs entre deux gorgées de whisky importé. Il est persuadé qu'avec lui, le PIB ferait un bond de géant. C’est pathétique, c’est burlesque, et c’est précisément là que commence le malentendu.

La fabrique des ministrables



Même un modeste éditorialiste se retrouve interrogé sur ses ambitions. Dans l’entourage du pouvoir, on cultive l’art de faire croire à chacun qu’il est le prochain sur la liste. On distribue l’espérance et l’on alimente le mythe d’un mystérieux observatoire des ressources humaines où il faut payer pour faire loger son CV.



Sans compter ces éternels quinquagénaires qu'on croise dans les salons feutrés et qui vous racontent, la voix de conspirateur, la fois où c’était fait. Le décret était sur la table, l’encre à peine sèche, avant qu’un vilain rival ne vienne saboter la signature. Dix ans plus tard, ils racontent cette nomination avortée comme d’autres brandissent une cicatrice de guerre. C’est leur unique fait d’armes : un décret fantôme qui hante leurs apéros du vendredi.

Le plus cynique, c’est que cette mécanique n’épargne plus personne, pas même ceux qui prétendent combattre le système.



L’opposition en quête de fauteuils

Certes, les opposants se gardent bien de réclamer ouvertement des maroquins. Mais leurs ardeurs interrogent quand on les observe exiger avec une impatience théâtrale la nomination d’un vice-président et la formation immédiate d’un nouveau gouvernement.

À quel jeu joue-t-on ? Quel est l'intérêt d'une telle manœuvre ? S'agit-il d'une urgence républicaine ou d'un appel du pied habilement déguisé ? Réclamer à grands cris un grand chamboulement ministériel avant même toute sanction des urnes, c'est trahir une hâte suspecte : celle de s'asseoir à la table des négociations avant d'avoir prouvé sa légitimité. Une coalition ne s’improvise pas sur la foi des promesses d’un palais ; elle exige un rapport de force et un poids électoral avéré.



Or, ce test a une date. Par décret du 9 novembre 2026, le corps électoral a été convoqué pour le dimanche 7 février 2027. C’est dans les urnes, dans les communes et à l’Assemblée, qu’il faut prouver sa force, non dans les antichambres du compromis. À défaut, l’obsession du gouvernement de transition ou d’ouverture ne ressemble plus qu’à une OPA de salon pour neutraliser les contestataires. Le fauteuil devient le triste substitut du projet politique.

De la rue au destin national

Est-ce une hérésie de penser qu’un citoyen lambda puisse bousculer les verrous d’un destin national ? Nos pères fondateurs étaient maîtres d’école, agents des PTT, modestes planteurs. Des hommes sans titres ronflants ni CV interminables. Ont-ils fait pire que ces technocrates hors-sol, forts de leurs milliers de docteurs et de leur absence totale de résultats ?

À force de sacraliser les diplômes et les réseaux, nous avons confondu la compétence avec la capacité à se faire nommer. Des cerveaux lucides, le Cameroun en regorge. Qu’est-ce qui les retient de transformer leurs indignations en combats politiques ?

Entre le rêve d’un strapontin et la capacité à assumer un destin national, il y a le courage et le sacrifice. L’Histoire n’attend pas les spectateurs.



Ministrables malgré nous

Quant à moi, je continuerai d’écrire. Non pour figurer sur une liste, mais parce que la parole publique doit servir à autre chose qu’à négocier une place au soleil. Je ne confonds pas le droit de commenter la République avec le désir de la régenter.

Car je ne rêve pas d’un décret. Je rêve d’une République où la réussite se mesurerait à la capacité de transformer la vie des gens, où l’opposition conquérrait d’abord des suffrages, et où les citoyens cesseraient de guetter le prochain casting.

Alors oui, nous sommes peut-être tous des ministrables malgré nous.

Mais je préfère encore être un citoyen qui dérange par ses idées qu’un ministre qui rassure par son silence.



Le Cameroun n’a plus besoin de candidats au décret, mais d’une génération prête à comprendre que la République ne se négocie pas dans les antichambres du pouvoir.

Elle se construit dans l’action. Et cette action a un rendez-vous : le 7 février 2027. Je n’ai pas l’intention de la remettre à demain.