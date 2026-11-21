Faute d’un cinquième parrainage, le Camerounais Jean Crépin Soter Nyamsi renonce à sa candidature et bascule ses quatre voix vers Philippe Diallo, dans l’espoir d’une alternative à Gianni Infantino.

Quatre voix, un renoncement

Il lui manquait un parrainage. Un seul. Jean Crépin Soter Nyamsi n’a pas obtenu les cinq soutiens de fédérations nécessaires pour figurer sur la liste officielle des candidats à la présidence de la FIFA. Quatre fédérations l’ont soutenu. Pas cinq. Le seuil était infranchissable.

Alors Nyamsi a choisi. Il ne sera pas candidat. Il sera faiseur de roi. Ou, plus exactement, faiseur d’alternative.

Dans un entretien accordé à So Foot le 19 novembre 2026, l’universitaire camerounais, président de la structure JCSN FIFA Révolution 2027, annonce son ralliement à Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. « Nous allons nous allier à Monsieur Diallo », dit-il. Les discussions sont en cours. Mais le sens du vote est déjà connu : « Je vous confirme déjà que ça ira bel et bien au président Diallo. »

Quatre parrainages, zéro candidature : la mécanique impitoyable de la FIFA

Pour se présenter à la présidence de la FIFA, il faut réunir les parrainages d’au moins cinq associations membres. Nyamsi en a eu quatre. La candidature n’a pas été enregistrée. Celle de l’ancien international suisse Ramon Vega non plus. Seuls trois noms figurent désormais sur la ligne de départ : Gianni Infantino, le sortant ; Philippe Diallo ; et le Japonais Kozo Tashima.

Le règlement ne fait pas de sentiment. Quatre soutiens, aussi solides soient-ils, ne valent pas cinq. Nyamsi le savait. Il a tenté jusqu’au bout. « Jusqu’à tard dans la nuit », précise-t-il. Les soutiens eux-mêmes l’ont orienté vers Diallo.

De Paris à Rabat : la trajectoire d’un ralliement

Le communiqué publié le 21 novembre 2026 à Paris ne laisse aucune place au doute. Nyamsi y annonce son soutien officiel à Philippe Diallo. Il appelle également à une « convergence des forces réformatrices », notamment avec Kozo Tashima, autour d’une gouvernance plus transparente et équitable du football mondial.

Le ralliement n’est pas seulement arithmétique. Il est aussi programmatique. Nyamsi ne donne pas ses voix pour rien. Il veut que son programme soit pris en compte. « L’équipe du président Diallo va lire notre programme et il verra qu’est-ce qu’il peut prendre dedans », explique-t-il. Une manière de transformer un renoncement en levier d’influence.

Ce que pèse réellement Nyamsi dans l’équation finale

Quatre parrainages, ce n’est pas cinq. Mais ce n’est pas rien. Chaque fédération dispose d’une voix au congrès de la FIFA. Le corps électoral compte 211 membres. Pour l’emporter au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité des deux tiers. À défaut, un second tour est organisé, avec une majorité absolue.

Dans une élection qui pourrait se jouer à quelques voix, quatre soutiens ne sont pas symboliques. Ils sont concrets. Nyamsi ne les disperse pas. Il les dirige vers un seul candidat.

Reste une question : ces quatre fédérations suivront-elles réellement leur champion déchu ? Nyamsi l’affirme. Mais un parrainage n’est pas un vote. La discipline des fédérations, dans une élection FIFA, n’est jamais garantie jusqu’au scrutin.

L’appel à Tashima : unité ou dispersion ?

Nyamsi ne s’arrête pas à Diallo. Il tend la main à Kozo Tashima, l’autre candidat réformateur. Une convergence des forces anti-Infantino serait, selon lui, la meilleure chance de mettre fin à la gestion actuelle.

Tashima, lui, a déjà tracé sa route. Le Japonais, président d’honneur de la Fédération japonaise, a officiellement déposé sa candidature. Son programme : réformer le système de gouvernance de la FIFA et renforcer la transparence. Des thèmes qui résonnent avec ceux de Nyamsi. Mais entre la convergence souhaitée et l’unité réalisée, il y a un pas que personne n’a encore franchi.

Ce qui reste incertain avant le 18 mars 2027

Le nom des quatre fédérations qui ont parrainé Nyamsi n’a pas été rendu public au moment où nous écrivons. Nyamsi a annoncé un communiqué à venir pour les dévoiler. Impossible, à ce stade, de mesurer la solidité de leur engagement envers Diallo.

Le programme de Nyamsi, dont il souhaite voir certaines propositions intégrées par l’équipe Diallo, n’est pas public. On ne sait pas quelles mesures précises il défend.

Et la convergence avec Tashima reste une intention. Aucune discussion formelle entre les deux camps n’a été confirmée publiquement.

Un ralliement qui dit quelque chose du rapport de forces

Le soutien de Nyamsi à Diallo n’est pas une simple anecdote de campagne. Il dessine une ligne de fracture. D’un côté, Gianni Infantino, candidat à un quatrième mandat, fort du soutien de plusieurs confédérations. De l’autre, un camp réformateur qui cherche à s’organiser, avec Diallo en chef de file et Tashima en réserve.

Le ralliement de Nyamsi ne fait pas basculer l’élection. Il ne la rend pas non plus inéluctable. Mais il montre qu’une partie des voix africaines, ou en tout cas des voix acquises à Nyamsi, choisit de s’investir dans l’alternative plutôt que dans la dispersion.

Le 18 mars 2027, à Rabat, les 211 fédérations trancheront. D’ici là, chaque soutien compte. Et chaque ralliement en annonce d’autres.

Pourquoi Nyamsi ne figure-t-il pas sur la liste des candidats ?

Il n’a pas réuni les cinq parrainages de fédérations exigés par le règlement. Il en a obtenu quatre.

Que devient-il dans la course ?

Il soutient Philippe Diallo. Il ne sera pas candidat, mais il met ses soutiens à disposition du président de la FFF.

Qui sont les candidats officiels à la présidence de la FIFA ?

Gianni Infantino, Philippe Diallo et Kozo Tashima.

Quand a lieu l’élection ?

Le 18 mars 2027, lors du 77e Congrès de la FIFA à Rabat, au Maroc.

Combien de voix faut-il pour gagner ?

Au premier tour, la majorité des deux tiers des 211 fédérations. À défaut, un second tour à la majorité absolue est organisé.

Nyamsi appelle-t-il à soutenir Tashima aussi ?

Il appelle à une convergence des forces réformatrices avec Tashima, mais son ralliement officiel va à Diallo.