Un match qui aura toute son importance

Le SAN MAMES de BILBAO sera sur les feux de lumières des fans des deux formations avec une affiche importante afin de vivre un spectacle attrayant lors de cette autre sortie comptant pour la 10ème journée de LA LIGA. Une rencontre à enjeu pour les deux clubs qui se donneront à cœur joie sur le terrain. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de la position de chaque formation au classement de ce championnat. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Une victoire à chercher pour améliorer son rang

L’heure sera encore au jeu avec une affiche mettant aux prises ATHLETIC BILBAO – ESPANYOL BARCELONA afin de se mettre dans les meilleures conditions dans cette autre sortie et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent se donner les moyens pour engranger des points et se repositionner. ATHLETIC BILBAO onzième au classement et à domicile avec sa cote de 1.45, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement et ainsi prendre un peu de distance avec ce dernier. Les coéquipiers de DANI VIVIAN se donneront à fond sur leur terrain pour réussir à sortir de ce piège à travers un résultat satisfaisant et espérer tenir leur rang comme toujours. Mais il faudra faire attention à ESPANYOL BARCELONA quinzième au classement avec sa cote de 6.27 viendra avec la pression lors de ce match afin d’aller donner le meilleur de lui sur le terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer réaliser une belle surprise en cette autre rencontre face à un adversaire de poids. C’est l’occasion de démontrer tout son savoir-faire en se surpassant devant son vis-à-vis afin de triompher avec un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de OMAR EL HILALI qui devront se montrer capables de donner une meilleure image de leur formation afin de garder espoir pour la qualification.

Pour cette 39ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 14 victoires pour l’ESPANYOL BARCELONA contre 12 victoires pour ATHLETIC BILBAO et 12 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ATHLETIC BILBAO