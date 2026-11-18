L’Union du Peuple pour le Changement (UPC 2027) entend fédérer les forces politiques et les personnalités indépendantes autour de candidatures communes aux élections législatives du 7 février 2027. C’est l’objet de l’appel aux candidatures transpartisanes présenté lors d’un point de presse organisé le 16 novembre à Douala. La rencontre était animée par Samory Tchameni, fils de Mwalimu Djeukam Tchameni, président du Directoire de l’UPC 2027, en compagnie de Junior Abena, porte-parole de l’UPC, et de Me Asong Michael Khumbah, membre de l’UPC.

Au cœur de cette initiative figure la volonté de constituer des listes consensuelles dans les 85 circonscriptions électorales du pays. Dans sa déclaration de presse datée du 16 novembre 2026, Mwalimu Djeukam Tchameni présente les prochaines législatives comme une étape destinée à prolonger la dynamique politique issue de la présidentielle d’octobre 2025. Le mouvement entend ainsi dépasser les appartenances partisanes pour mutualiser les candidatures et les moyens de campagne.

Pour concrétiser cette démarche, une plateforme numérique d’enregistrement des intentions de candidature a été mise en place à l’adresse uniondupeuple2027.com/candidatures. Les personnes intéressées sont invitées à accéder au site, à renseigner leurs informations personnelles et leur circonscription, puis à préparer leur dossier de candidature.

Une stratégie fondée sur le rassemblement et le contrôle du scrutin

L’UPC 2027 ambitionne de transformer les suffrages exprimés en faveur du changement lors de la présidentielle de 2025 en représentation parlementaire. Le mouvement avance deux projections : 95 sièges en cas de report total des suffrages concernés et environ 57 sièges en cas de report partiel mais fidèle. Ces estimations constituent, selon ses responsables, un argument en faveur d’une candidature unifiée de l’opposition.

La stratégie annoncée repose également sur une campagne nationale commune et un dispositif concerté de surveillance électorale. Le mouvement prévoit notamment le déploiement de scrutateurs dans les bureaux de vote, la collecte des procès-verbaux et la confrontation des résultats.

Sur le plan politique, les candidats investis sous cette bannière devraient défendre plusieurs engagements du Manifeste de la Refondation, parmi lesquels le retour d’Issa Tchiroma Bakary, la restauration de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le renforcement de la décentralisation, la légalisation de la double nationalité et une réforme du système électoral.

Le calendrier présenté dans la déclaration prévoit l’enregistrement des intentions de candidature jusqu’au 19 novembre, la constitution des dossiers au plus tard le 20 novembre et une rencontre de validation des listes à Yaoundé le 21 novembre. Le dépôt des dossiers auprès d’ELECAM est annoncé pour le 23 novembre, après versement du cautionnement.

Toutefois, cette participation électorale est assortie d’une condition politique majeure : la libération des prisonniers de la crise anglophone et des crises postélectorales de 2018 et 2025 avant le scrutin. Mwalimu Djeukam Tchameni indique que l’UPC 2027 se réserve le droit de se retirer des élections si cette exigence n’est pas satisfaite. Le mouvement prend par ailleurs ses distances avec la stratégie du boycott, estimant que l’absence de candidatures concurrentes pourrait laisser des sièges au parti au pouvoir sans véritable compétition.

Il affirme néanmoins respecter les divergences tactiques au sein de l’opposition. À travers cette initiative présentée à Douala, l’UPC 2027 met ainsi en avant une démarche de regroupement politique dont la concrétisation dépendra de la capacité des différentes formations et des personnalités indépendantes à s’accorder sur des candidatures communes dans les circonscriptions électorales.