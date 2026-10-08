Deux clubs aux ambitions certaines au statut différent

Le STADE BOLLAERT-DELELIS à Lens en France sera sur les projeteurs des fans du football français avec une opposition d’envergure en ce début de compétition

Ce à travers un spectacle attrayant avec une affiche intéressante lors de la rencontre comptant pour la 6ème journée en LIGUE 1 de France.

Une rencontre à enjeu pour les deux clubs qui se donneront à cœur joie sur le terrain. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Une victoire de part et d’autre qui sera la bienvenue

L’heure sera encore aux rudes batailles et au jeu avec une affiche mettant aux prises RACING CLUB DE LENS – OLYMPIQUE LYON afin de se mettre dans les meilleures conditions dans cette autre sortie et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux formations qui espèrent se donner les moyens pour être parmi les meilleurs.

Jouant à domicile, RACING CLUB DE LENS quinzième au classement avec sa cote de 2.34, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement et se mettre en confiance pour la suite. Les poulains de YANNICK CAHUZAC se donneront à fond sur leur terrain avec le soutien de son public pour réussir à faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer se donner une nouvelle ère au classement.

Mais il faudra faire attention à l’OLYMPIQUE LYON deuxième au classement avec sa cote de 2.69 viendra sans pression lors de ce match afin d’aller donner le meilleur de lui sur ce terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer aller réaliser une belle surprise en cette autre rencontre face à un concurrent pour les meilleures places. C’est l’occasion de démontrer tout son savoir-faire en se surpassant devant ce dernier afin de triompher avec un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les hommes de PAULO FONSECA qui devront se montrer capables d’aller faire un meilleur match devant une formation à leur hauteur et pourquoi ne pas réaliser un exploit.

Pour cette 24ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 10 victoires pour l’OLYMPIQUE LYON contre 08 victoires pour RC LENS et 05 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, RACING CLUB DE LENS