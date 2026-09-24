Deux nations du groupe A aux ambitions certaines

Le YIDIZ ENLEGRE KOCAELI STADYUMU de KOCAELI en Turquie sera sur les projeteurs des fans du ballon rond avec une opposition d’envergure en ce début de compétition

à travers un spectacle attrayant avec une affiche intéressante lors de la rencontre comptant pour la première journée phase de groupes en EUROPE – NATIONS LEAGUE. Une rencontre à enjeu pour les deux nations qui se donneront à cœur joie sur le terrain. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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La victoire comme seul enjeu de part et d’autre

L’heure sera encore aux rudes batailles et au jeu avec une affiche mettant aux prises TURQUIE – France afin de se mettre dans les meilleures conditions dans ce groupe A et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette première rencontre entre deux sélections qui espèrent se donner les moyens pour sortir de cette phase.

La France troisième au classement FIFA avec sa cote de 1.47, se donnera les moyens pour aller prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement de ce groupe A et se mettre en confiance pour la suite. Les poulains de ZINEDINE ZIDANE se donneront à fond sur le terrain pour réussir à faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer se donner une nouvelle ère dans cette compétition. Les BLEUS ont les atouts et sont en confiance pour venir à bout de leur vis-à-vis au regard de leur état de forme source de motivation du groupe.

Mais il faudra faire attention à la TURQUIE vingt-septième au classement FIFA avec sa cote de 5.29 viendra sans pression lors de ce match afin de donner le meilleur d’elle sur son terrain avec le concours de son public à travers une meilleure performance et ainsi espérer réaliser une belle surprise en ce début de compétition face à un prétendant pour les meilleures places. C’est l’occasion de briser le signe indien en se surpassant devant son adversaire afin de triompher de ce dernier à travers un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les hommes de VINCENZO MONTELLA qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant une formation à leur hauteur et pourquoi ne pas réaliser un exploit.

Pour cette 4ème opposition entre les deux nations toute compétition confondue avec une victoire pour la Turquie contre une victoire pour la France et un match nul, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, France