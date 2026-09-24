Le Cameroun s'impose 3-1 face aux Comores à Garoua. Namaso, Nyengue et Mbeumo buteurs. Les Lions prennent la tête du Groupe G des éliminatoires CAN 2027.

Le Cameroun a battu les Comores 3-1, ce jeudi 24 septembre 2026, au stade Roumdé Adjia de Garoua, en ouverture des éliminatoires de la CAN 2027. Trois buts, trois buteurs différents, et une première place dans le Groupe G.

Mais derrière le score, il y a une histoire. Celle d'un gamin qui marque pour ses débuts. Celle d'un gardien qui a failli tout gâcher. Celle d'une équipe qui a tremblé pendant six minutes.

Garoua a rugi. Puis Garoua a retenu son souffle.

Un baptême du feu sous pression

Le Cameroun n'est plus dans le costume du favori tranquille. Absent du Mondial 2026 après une élimination en barrages, le pays s'est replié sur lui-même. La presse locale a parlé de « gâchis générationnel ». Les supporteurs, eux, ont arrêté de remplir les stades pendant un temps.

Alors, ce match contre les Comores, dans la chaleur de Garoua, n'était pas un simple match d'ouverture. C'était une obligation de résultat. David Pagou, le sélectionneur, le savait. Il a aligné une équipe rajeunie, avec Blondy Noukeu dans les buts, une défense remaniée et un trio offensif Namaso-Mbeumo-Kofane.

Les Comores, elles, ne sont plus l'équipe surprise de 2021. Elles ont grandi. Elles ont failli sortir le Cameroun de la CAN 2021. Et elles venaient à Garoua sans complexe.

Première période : les Lions étouffent les Cœlacanthes

Le match a mis dix minutes à démarrer. Puis le Cameroun a posé sa patte.

Christian Kofane a allumé la première mèche à la 11e minute. Tir contré. Puis à la 15e, encore lui, du gauche. Les Comores reculaient. Elles reculaient trop.

Le tableau d'affichage est resté muet jusqu'à la 39e minute. C'est Danny Namaso qui a débloqué la situation. Sur un corner, le joueur de Plymouth a déposé un centre parfait sur la tête de David Roy Nyengue. Le gamin de 20 ans, pour sa première sélection, a placé le ballon hors de portée de Yannick Pandor.

Garoua a explosé. Nyengue a couru vers le banc. Ses coéquipiers l'ont suivi.

À la pause, le Cameroun menait 1-0. Mais les stats racontaient une autre histoire. 67% de possession, oui. Mais une seule frappe cadrée. Et un gardien, Blondy Noukeu, qui donnait des sueurs froides à chaque ballon en profondeur.

Le tournant : Mbeumo fait le break, puis le trou

Le retour des vestiaires a été un électrochoc. Bryan Mbeumo, a inscrit le deuxième but à la 48e minute. Une frappe limpide, du droit, à l'entrée de la surface. 2-0. Le match semblait plié.

Il ne l'était pas.

Warmed Omari, le défenseur comorien, a réduit le score trois minutes plus tard. Une tête décroisée que Noukeu n'a pas su capter. 2-1. Le stade a frissonné.

Et le pire est arrivé à la 73e minute. Sur une frappe anodine de 30 mètres, Noukeu a relâché le ballon dans ses propres buts. Un frisson collectif. Une sueur froide.

Mais les Lions n'ont pas cédé. Danny Namaso, encore lui, a scellé la victoire à la 81e minute. Junior Tchamadeu a débordé sur le flanc droit, a centré en retrait, et Namaso a conclu du plat du pied. 3-1.

L'homme du match : Danny Namaso, le métronome

Un but, une passe décisive. Danny Namaso a été partout. Il a pressé, il a combiné, il a éclairé le jeu des Lions. À 25 ans, l'attaquant de Plymouth Argyle a montré qu'il pouvait être le chaînon manquant entre l'ancienne génération et la nouvelle.

Ce qui a marché, ce qui a inquiété

Le Cameroun a gagné. C'est l'essentiel. Mais le match a laissé des enseignements.

D'abord, la charnière centrale a tenu. Malgré la réduction du score, Duplexe Tchamba et ses partenaires ont globalement maîtrisé les attaques comoriennes. Ensuite, le milieu de terrain a dicté le tempo. Arthur Avom et Saidou Alioum ont récupéré un nombre impressionnant de ballons.

Mais il y a un mais. Et ce mais s'appelle Blondy Noukeu. Le gardien de l'US Boulogne a été fébrile. Sa sortie manquée sur le but d'Omari, sa relance ratée à la 73e minute, ses hésitations dans les airs. À 24 ans, il a montré qu'il n'était pas encore prêt pour ce niveau. La question du gardien titulaire reste ouverte.

Les Comores, dignes mais limitées

Les Cœlacanthes n'ont pas démérité. Ils ont défendu bas, ils ont procédé en contres. Warmed Omari, leur capitaine, a été solide. Yacine Bourhane, entré en jeu à la 59e minute, a apporté du dynamisme.

Mais le fossé technique était trop grand. Les Comores ont eu la possession, mais pas les occasions. Elles ont tiré deux fois. Elles ont marqué une fois. Le reste, c'était de la résistance.

Amir Abdou, leur sélectionneur, n'a pas caché sa frustration : « On a manqué de précision dans les 30 derniers mètres. Contre le Cameroun, ça ne pardonne pas. »

La suite : le Congo, déjà un tournant

Le Cameroun se déplace à Brazzaville le 29 septembre pour affronter le Congo. Un match piège. Les Diables Rouges ont perdu leur premier match contre la Namibie (0-1) et joueront leur survie dans ce groupe.

Pour les Lions, l'objectif est simple : confirmer. Une victoire au Congo et le Cameroun serait déjà lancé vers la CAN 2027. Une défaite, et les doutes reviendraient.

David Pagou le sait. Ses joueurs aussi. Garoua a donné le ton. Reste à savoir si les Lions sauront tenir la note.

Quel est le score du match Cameroun-Comores ?

Le Cameroun s'est imposé 3-1 face aux Comores le 24 septembre 2026 à Garoua, en éliminatoires de la CAN 2027.

Qui a marqué les buts du Cameroun ?

David Nyengue (39e), Bryan Mbeumo (48e) et Danny Namaso (81e). Warmed Omari a réduit le score pour les Comores à la 51e minute.

Qui est l'homme du match Cameroun-Comores ?

Danny Namaso, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été le joueur le plus influent de la rencontre.

Quand le Cameroun joue-t-il son prochain match ?

Le Cameroun se déplace à Brazzaville le 29 septembre 2026 pour affronter le Congo, dans le cadre de la 2e journée du Groupe G.