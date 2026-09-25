Le Cameroun n'a pas manqué son entrée. Opposés aux Comores ce mercredi 24 septembre au Stade Roumdé Adjia de Garoua, les Lions Indomptables se sont imposés 3-1 pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Dans une rencontre longtemps verrouillée, tout s'est joué en douze minutes. C'est Danny Namaso qui a débloqué la situation à la 39e minute, bien servi par Nsimbe. Au retour des vestiaires, le capitaine du jour Bryan Mbeumo - intronisé par David Pagou - a doublé la mise à la 42e.

La réaction comorienne n'a pas tardé avec la réduction du score d'Omari à la 51e, mais le Cameroun a eu le dernier mot. Encore Namaso, à la 81e minute, sur une offrande de Junior Tchamadeu, pourtant incertain avant le coup d'envoi, pour s'offrir un doublé et sceller la victoire.

Un succès logique au regard de l'historique. Avant ce soir, les deux nations ne s'étaient croisées qu'à trois reprises en compétition officielle pour un bilan de deux victoires camerounaises et un match nul (6 buts pour, 2 contre). Les Comores n'ont toujours jamais battu le Cameroun.

Au-delà du résultat, David Pagou retiendra des motifs de satisfaction. Simon Ngapandouetnbu a rassuré dans les cages, la charnière Tchatchoua - Kotto a tenu, et le coaching a payé avec l'entrée décisive de Tchamadeu. Reste l'inquiétude autour de Karl Etta Eyong, ménagé.

Trois points, trois buts, une première place provisoire dans le groupe G. Le contrat est rempli. Mais le plus dur commence, avec des adversaires d'un autre calibre qui attendent les Lions sur la route du Maroc.