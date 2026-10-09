Ce séminaire international se tient du 28 au 31 octobre 2026 à Yaoundé au Cameroun.

L'organisation Humanitaire Internationale SALVATION FOUNDATION - SAFO forme, encadre et Déploie à l'échelle internationale des HOI-SAFO pour des missions humanitaires et d'observations électorales internationales depuis 2012.

Ces missions internationales contribuent à la Paix, la Démocratie, le développement durable, l'amélioration des conditions de vie des vulnérabilités, les droits de l'homme et la souveraineté des États dans le monde.

À cette occasion, il organise, en prélude à la Campagne nationale de sensibilisation et d'adhésion massive au projet Couverture Santé Universelle CSU initié par le gouvernement Camerounais et des missions internationales futures, un séminaire international des humanitaires et observateurs internationaux rendu à sa 9e édition.

Les modalités de participation :

- Inscription : 15.000 FCFA

- Frais formation et prise en charge : 250.000 FCFA -20% de réduction grâce aux Partenaires SAFO,

Pour les étrangers: 1.000.000 FCFA y compris prise en charge et billet d'avion.

- Dossier: Formulaire d'inscription SAFO, CV, photocopie dernier diplôme, CNI/Passeport, 02 photos 4x4 couleur fond blanc.

CONTACTS: +237 6 96 71 34 85 / 673 64 12 51

Whatsapp : +237 696 71 34 85

Mail: info.salvationfoundation@gmail.com