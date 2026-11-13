Arrêté à Cotonou alors qu'il transitait vers l'Europe, l'ancien caporal-chef du BIR et ex-garde rapproché de Ferdinand Ngoh Ngoh est détenu à Missérété. Le Bénin a refusé son extradition. Son procès s'ouvre le 17 décembre. Derrière le dossier judiciaire, une guerre d'influence entre deux capitales.

L'ex-garde de Ngoh Ngoh, Mfoula Évariste Junior, reste détenu au Bénin. Cotonou a refusé son extradition vers le Cameroun. Procès le 17 décembre.

Le fourgon de la prison civile d'Akpro-Missérété s'arrête. Un homme de 28 ans en descend. Il s'appelle Mfoula Évariste Junior. Pendant cinq ans, il a assuré la sécurité rapprochée de Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence camerounaise, et de son épouse. Ce lundi-là, il n'est plus garde du corps. Il est détenu.

Le procureur spécial de la CRIET, Elon’m Mario Mètonou, l'a présenté à la presse judiciaire. Puis il a ordonné son incarcération. Le procès est fixé au 17 décembre.

Entre-temps, une information a circulé. Une demande d'extradition vers le Cameroun aurait été formulée. La justice béninoise n'y aurait pas donné suite. Ce n'est pas une confirmation officielle. Les sources consultées rapportent des informations attribuées à des journalistes camerounais, sans document judiciaire béninois rendu public. Mais le signal est clair : Cotonou n'a pas cédé.

De la garde rapprochée au banc des accusés

Mfoula n'est pas un soldat ordinaire. Ancien élément du Bataillon d'intervention rapide (BIR), l'unité d'élite de l'armée camerounaise, il a servi dans l'orbite immédiate du pouvoir avant de quitter le Cameroun en avril 2026.

Depuis le début du mois d'octobre, sa voix circule sur les réseaux sociaux et dans des émissions en ligne. Il y accuse publiquement Céline Ngoh Ngoh, l'épouse du secrétaire général de la présidence, de harcèlement sexuel. Selon son récit, les faits se seraient déroulés à Yaoundé, alors qu'il était affecté à la protection du couple. Ces accusations n'ont pas été présentées comme ayant fait l'objet d'une décision de justice.

Il conteste par ailleurs les accusations de désertion et de vol de quatre millions de francs CFA portées contre lui.

Missérété, le choix du droit

Le raisonnement juridique du Bénin tient en quelques lignes. La CRIET est une cour spéciale créée par la loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018. Elle est compétente pour les infractions économiques, le terrorisme et la criminalité organisée. Dès lors qu'un dossier la saisit, la procédure béninoise prime sur toute demande de remise.

Mfoula est camerounais, pas béninois. La question de l'extradition des nationaux ne se pose donc pas. Le nœud est ailleurs : dans l'existence ou l'absence d'un accord d'extradition entre les deux pays. Les documents consultés indiquent que le Bénin a conclu des traités avec la France, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Aucun traité spécifique avec le Cameroun n'apparaît dans les sources consultées. Le Cameroun, de son côté, ne dispose pas d'une loi générale sur l'extradition et s'appuie sur des instruments multilatéraux.

Ce vide conventionnel ne ferme pas toute porte. Il change la nature du rapport de force. Cotonou a choisi de faire parler le droit positif. En fixant officiellement la date du procès, le Bénin enterre l'option d'une extradition politique ou d'une expulsion administrative de complaisance.

Les zones d'ombre du dossier

Le post Facebook qui a servi de point de départ à cet article affirme que des instructions auraient été données au secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie, Galax Etoga, à la suite de la visite du président d'INTERPOL, Lucas Philippe, au Cameroun du 18 au 21 octobre 2026. La visite est confirmée. Lucas Philippe a été reçu au Palais de l'Unité par Ferdinand Ngoh Ngoh le 19 octobre. Le lien entre cette audience et l'affaire Mfoula, en revanche, n'est documenté par aucune source consultée.

Le même post évoque un avis de recherche international signé le 24 octobre 2026 par le Lieutenant-Colonel Bialo Dieudonné, chef du Service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale, avec pour motifs la désertion, la détention d'armes de guerre, la détention d'effets militaires, l'outrage à corps constitués et le vol aggravé.

Ce qui est établi, en revanche, c'est que Bialo Dieudonné est bien un acteur central de l'appareil judiciaire militaire camerounais. Il témoigne actuellement dans le procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, où son rôle et celui de ses collègues sont âprement discutés.

L'onde de choc Martinez Zogo

Le parallèle avec l'affaire Zogo n'est pas rhétorique. Il est structurel.

Le 26 octobre 2026, le Lieutenant-Colonel Parfait Ayissi Nanga, ancien membre de la commission mixte d'enquête, a témoigné devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il a décrit l'enquête comme une « mascarade » et accusé le Colonel Jean-Pierre Otoulou et le Lieutenant-Colonel Bialo Dieudonné d'avoir identifié les meurtriers et les commanditaires sans preuves suffisantes. Il a également affirmé avoir été écarté de la commission par le secrétaire d'État Galax Etoga pour l'empêcher de dire la vérité.

Ces déclarations, contestées par la défense et par les avocats des parties civiles, dessinent un appareil sécuritaire où les loyautés personnelles pèsent autant que les procédures. C'est dans cet écosystème que l'affaire Mfoula prend son sens. Un ancien garde rapproché qui parle, qui accuse, et qui se retrouve détenu dans un pays voisin. La question n'est pas seulement de savoir ce qu'il a fait. Elle est aussi de savoir ce qu'il sait.

C'est qui, Mfoula ?

Un ancien caporal-chef du BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Il a été pendant cinq ans le garde rapproché de Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence. Il a quitté le Cameroun en avril 2026.

Pourquoi il est au Bénin ?

Il transitait par Cotonou pour rejoindre l'Europe. Il a été arrêté fin octobre par la brigade criminelle béninoise. Depuis le 2 novembre, il est détenu à la prison de Missérété.

Le Cameroun a demandé son extradition ?

Selon plusieurs médias camerounais, oui. Mais aucune source officielle béninoise ou camerounaise n'a confirmé l'existence d'une demande formelle. Le Bénin n'y a pas donné suite.

Pourquoi le Bénin refuse ?

Parce que la CRIET, la juridiction béninoise, est saisie. Et parce qu'il n'existe pas de traité d'extradition spécifique entre le Bénin et le Cameroun dans les sources consultées.

Qu'est-ce qu'il risque au Bénin ?

On ne connaît pas encore les charges exactes retenues par la CRIET. Son procès est fixé au 17 décembre. Il conteste les accusations de désertion et de vol qui circulent.

Ça a un lien avec l'affaire Martinez Zogo ?

Pas directement. Mais les deux dossiers impliquent les mêmes acteurs : la gendarmerie, le secrétariat général de la présidence, et des officiers dont les témoignages sont contestés.