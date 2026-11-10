Près de sept semaines après sa disparition, le Cameroun s'apprête à dire un dernier adieu à Clément Atangana. L'ancien président du Conseil constitutionnel, décédé le 4 octobre dernier en France à l'âge de 85 ans, sera inhumé le samedi 21 novembre 2026.

Une vie consacrée à la magistrature

Né le 20 septembre 1941 à Ekoumeyeck, dans l'arrondissement de Ngomedzap, département du Nyong-et-So'o, région du Centre, Clément Atangana a dédié près de six décennies de sa vie à la justice.

Après des études de droit privé à l'Université fédérale du Cameroun, il intègre le corps judiciaire le 20 décembre 1968. Il se forme ensuite à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), puis à l'Institut international d'administration publique de Paris.

Au fil de sa carrière, il occupe plusieurs hautes fonctions dans les juridictions du pays : président de tribunaux, procureur général près la Cour d'appel du Nord, président de la Cour d'appel du Centre, conseiller à la Cour suprême et président de sa Chambre administrative.

Il préside également, à partir de 1997, la Commission nationale de recensement général des votes.

Huit ans à la tête du Conseil constitutionnel

Le 7 février 2018, un décret présidentiel le nomme premier président du Conseil constitutionnel. Il dirigera l'institution jusqu'à sa mort.

À ce poste, il préside notamment les audiences relatives aux contentieux des élections présidentielles de 2018 et de 2025, deux moments majeurs de la vie institutionnelle du Cameroun.

Un dernier voyage

Évacué en France pour des soins, il rend son dernier souffle à l'Hôpital américain de Paris.

Après une cérémonie d'hommage organisée en région parisienne, sa dépouille est rapatriée au Cameroun à la mi-octobre, en attendant son inhumation prévue ce samedi 21 novembre.