Madame MPOT, ancienne présidente de l’APEE du Lycée Technique de Bertoua-Kpokolota, est détenue pour des accusations de mauvaise gestion. Le SNAES dénonce un acharnement, met en avant un bilan concret et exige sa libération avant l’audience du 24 novembre 2026.

Une arrestation qui pose question

Madame MPOT n’est pas une inconnue à Bertoua. Enseignante, veuve et handicapée, elle a présidé l’Association des Parents d’Élèves et Enseignants (APEE) du Lycée Technique de Bertoua-Kpokolota. Aujourd’hui, elle est privée de liberté.

Les charges retenues contre elle, selon les informations rapportées, portent sur une mauvaise gestion des fonds de l’APEE, notamment sur le décaissement et l’orientation des sommes collectées. L’affaire aurait éclaté à la suite d’un différend avec certaines autorités locales.

Ce que nous pouvons dire, c’est que son cas est devenu un symbole. Celui d’une gestion associative qui bascule dans le pénal. Et celui d’un syndicat, le SNAES, qui a décidé d’en faire une bataille.

La défense du SNAES : un bilan, pas un détournement

Le Syndicat National Autonome de l’Enseignement Secondaire (SNAES) a publié un communiqué le 9 novembre 2026 pour dénoncer ce qu’il considère comme une injustice.

Le SNAES ne se contente pas de demander la libération de Madame MPOT. Il dresse un bilan. Selon le syndicat, la gestion de l’ancienne présidente de l’APEE a été « transparente et visible sur le terrain » : des salles rénovées, des ateliers équipés, du matériel acquis pour les élèves. Le communiqué rappelle également qu’elle avait instauré la règle des trois signatures sur le compte bancaire de l’association, un mécanisme de contrôle qui, s’il était appliqué, devait précisément empêcher les dérives.

Le SNAES s’interroge aussi sur le refus de lui accorder une liberté provisoire. « Son profil de fonctionnaire, veuve et handicapée » ne plaide pas, selon le syndicat, pour un maintien en détention. Il dénonce un « traitement disproportionné » et demande une enquête administrative indépendante pour « faire la lumière sur l’affaire et éviter tout règlement de comptes local ».

Les APEE, une zone grise

L’affaire de Bertoua n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans un problème structurel : la gestion des fonds des APEE au Cameroun.

Les montants en jeu sont considérables. Dans les lycées et collèges publics, la contribution demandée atteint désormais 25 000 francs CFA par élève, contre environ 5 000 dans les années 1990. Dans le primaire, elle tourne autour de 10 000 francs. Multipliés par des milliers d’élèves, ces fonds représentent des sommes qui échappent souvent au contrôle des parents et de l’administration.

Un rapport de la CONAC (Commission Nationale Anti-Corruption) a déjà épinglé des cas de « perception et mauvaise gestion des frais d’APEE », recommandant l’ouverture de comptes bancaires et le dépôt des fonds. La Fédération nationale des APEE a élaboré des documents standard pour améliorer la traçabilité, mais sur le terrain, les dérives persistent.

À Bertoua même, un autre établissement, le Lycée Scientifique, fait l’objet d’accusations similaires. Un collectif de personnels et de parents a récemment écrit à la ministre des Enseignements secondaires pour dénoncer « un détournement et une utilisation abusive des fonds de l’APEE » par le proviseur. L’affaire de Madame MPOT s’inscrit donc dans un climat local déjà tendu autour de la gestion des frais scolaires.

Les questions qui restent ouvertes

Pourquoi Madame MPOT est-elle détenue alors que d’autres affaires similaires, à Bertoua ou ailleurs, n’ont pas donné lieu à des arrestations ? Le SNAES parle de « règlement de comptes local ». L’expression est forte. Elle suggère que l’affaire ne serait pas seulement une question de comptabilité, mais aussi de rapports de force.

Une chose est sûre : l’audience est prévue le 24 novembre 2026. Ce jour-là, la justice dira si les accusations contre Madame MPOT sont fondées, ou si, comme le soutient le SNAES, elle est victime d’un acharnement. D’ici là, elle reste présumée innocente.

Qui est Madame MPOT ?

Une enseignante, ancienne présidente de l’APEE du Lycée Technique de Bertoua-Kpokolota. Elle est décrite comme veuve et handicapée.

Pourquoi est-elle en prison ?

Elle est accusée de mauvaise gestion des fonds de l’APEE, notamment sur le décaissement et l’orientation des sommes. Le SNAES conteste ces accusations.

Que dit le SNAES ?

Le syndicat affirme que sa gestion était transparente, avec des réalisations visibles (salles rénovées, ateliers équipés) et la mise en place de la règle des trois signatures sur le compte bancaire. Il dénonce un traitement disproportionné et demande sa libération.

Pourquoi le SNAES parle-t-il de « règlement de comptes » ?

Parce que l’affaire serait née d’un différend avec des autorités locales. Le syndicat estime que l’arrestation pourrait être liée à ce conflit plutôt qu’à de véritables malversations.

Quand aura lieu l’audience ?

Le 24 novembre 2026, selon les informations rapportées.

Les fonds des APEE sont-ils contrôlés ?

En théorie, oui. Les textes prévoient des comptes bancaires, des justificatifs, des assemblées générales. Mais dans la pratique, le contrôle est souvent faible, et les dérives sont documentées.

Que risque Madame MPOT ?

Si elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics ou de mauvaise gestion, elle pourrait encourir des peines d’emprisonnement et des amendes. Mais elle est présumée innocente jusqu’au jugement.