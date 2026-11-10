Mounaïssa Ali, 17 ans, avait dénoncé les viols de son père en novembre 2024. Disparue le 8 mars 2026, son corps a été retrouvé enterré à Châteaulin le 21 octobre. Son père a reconnu le meurtre. Ce lundi 9 novembre, son lycée lui a rendu un hommage poignant.

Une plainte, puis le silence

Novembre 2024. Mounaïssa Ali a 16 ans. Dans son établissement scolaire, elle parle. Elle raconte des viols commis par son père entre ses 11 et 14 ans. Elle évoque aussi des médicaments administrés pendant les agressions. Une enquête est ouverte. Ses trois sœurs mineures sont placées à l'abri.

Mais l'enquête s'enlise. Mounaïssa ne souhaite pas répéter ses déclarations devant les enquêteurs. Sa famille, de son côté, « ne rapporte aucun élément pouvant confirmer ou infirmer les propos de la mineure », selon le parquet de Brest. Le dossier est ouvert, mais il n'aboutit pas immédiatement.

8 mars 2026 : la disparition

Le 8 mars 2026, Mounaïssa disparaît. Elle quitte le domicile familial du quartier de Bellevue, à Brest. Une altercation avec son père aurait précédé son départ. Elle est signalée comme étant en fugue.

Les jours passent. Un mois. Puis deux. En avril 2026, la police lance un appel à témoins pour une « disparition inquiétante ». Mounaïssa reste introuvable.

Le père, d'abord mis en examen pour viols

Pendant ce temps, l'enquête sur les viols se poursuit. En avril 2026, le père est mis en examen pour « viols incestueux et agressions sexuelles sur mineure ». Il est placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas en détention.

Ce détail, des proches de Mounaïssa le souligneront plus tard. « Elle a eu le courage de parler, mais son père avait été relâché », confie une amie de la victime au Télégramme.

Octobre 2026 : les aveux

Le 20 octobre 2026, le père de 55 ans est à nouveau placé en garde à vue. Cette fois, dans le cadre d'une information judiciaire pour « enlèvement, séquestration et meurtre aggravé ».

Il parle. Il reconnaît que sa fille est morte. Il évoque une dispute, au cours de laquelle il l'aurait frappée, le 8 mars 2026, au domicile familial du Relecq-Kerhuon. Il donne aux enquêteurs les éléments permettant de localiser le corps.

Le lendemain, le 21 octobre, les enquêteurs découvrent un corps « compatible avec celui d'une mineure, enterré en la commune de Châteaulin », à une cinquantaine de kilomètres de Brest.

Le père est mis en examen pour meurtre et viol incestueux, puis écroué. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé.

Ce que l'on sait de l'homme

Il avait 55 ans. Il était père de neuf enfants. Il était né à Mayotte en 1971. Il menait, selon ses voisins, une « vie banale ». « Pas l'image du monstre », titre Ouest-France, qui décrit un homme « longtemps passé à travers les mailles du filet ».

Ce n'est pas une excuse. C'est un constat. Les violences intrafamiliales ne sont pas toujours commises par des figures monstrueuses. Elles sont souvent commises par des pères, des oncles, des proches, qui continuent de vivre normalement, pendant que leurs victimes se taisent.

L'hommage, et la question qui reste

Le lundi 9 novembre 2026, le lycée Dupuy-de-Lôme, à Brest, a rendu hommage à Mounaïssa. Elle y était scolarisée en terminale animation.

L'hommage était intime, réservé à la communauté éducative. Le proviseur, un professeur et une élève de sa classe ont pris la parole. Une minute de silence a été observée. Un arbre sera planté en sa mémoire d'ici décembre.

« C'était très fort émotionnellement », a confié Latifa, 18 ans, qui se présente comme la meilleure amie de Mounaïssa depuis la primaire. « Je sais déjà ce que je vais écrire [dans le livre d'or] : que je l'aime, et que je ne l'oublierai pas ».

Le corps de Mounaïssa doit être rapatrié à Mayotte, d'où sa famille est originaire, pour ses obsèques. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour financer le transport.

La question, elle, ne sera pas enterrée avec elle. Une élève du lycée l'a formulée, à sa manière : « Un père n'est pas censé faire du mal à son enfant. Et il ne faut pas rester dans le silence jusqu'à ce qu'un drame arrive ». Mounaïssa avait parlé. Son père avait été relâché. Puis elle est morte.

Qui était Mounaïssa Ali ?

Une adolescente de 17 ans, scolarisée en terminale animation au lycée Dupuy-de-Lôme à Brest. Elle était originaire de Mayotte. Elle aimait le rose et les fleurs, selon son proviseur.

Que s'est-il passé en novembre 2024 ?

Elle a confié à des membres de son établissement scolaire avoir été violée par son père entre ses 11 et 14 ans. Elle a aussi évoqué une possible administration de médicaments pendant les agressions. Une enquête a été ouverte.

Pourquoi l'enquête n'a-t-elle pas abouti tout de suite ?

Parce que Mounaïssa n'a pas souhaité répéter ses déclarations devant les enquêteurs. Et sa famille n'a pas fourni d'éléments confirmant ou infirmant ses propos. Le dossier était ouvert, mais il n'a pas donné lieu à une mise en examen immédiate du père.

Quand a-t-elle disparu ?

Le 8 mars 2026. Elle a quitté le domicile familial du quartier de Bellevue, à Brest. Une altercation avec son père aurait eu lieu avant.

Comment son corps a-t-il été retrouvé ?

Grâce aux indications de son père. Le 20 octobre 2026, lors de sa garde à vue, il a reconnu le meurtre et a dit aux enquêteurs où il avait enterré le corps. Le corps a été retrouvé le 21 octobre à Châteaulin, à une cinquantaine de kilomètres de Brest.

Où en est l'affaire aujourd'hui ?

Le père est mis en examen pour meurtre aggravé et viol incestueux. Il est en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est présumé innocent jusqu'à son jugement.

Qu'est-ce qui va se passer pour les obsèques ?

Le corps de Mounaïssa doit être rapatrié à Mayotte, où sa famille est originaire. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour financer le transport.

Aurait-on pu la sauver ?

C'est la question que tout le monde se pose. Elle avait parlé. Une enquête avait été ouverte. Mais son père n'avait pas été placé en détention. Des proches de Mounaïssa estiment que la justice a sa part de responsabilité. C'est un débat qui ne fait que commencer.