Jean Calvin Aba'a Oyono, universitaire, avocat et critique du régime, a officialisé sa double candidature dans le Sud : tête de liste aux législatives dans le Dja-et-Lobo, candidat à la mairie de Zoétélé. Il se présente comme le porte-voix d'un « éveil des consciences » face à un RDPC qui règne sans partage sur la région depuis des décennies.

Le juriste qui sort de l'amphithéâtre

Pendant des années, Jean Calvin Aba'a Oyono a enseigné le droit constitutionnel à l'Université de Yaoundé II. Il a écrit, commenté, critiqué. Il est devenu, sur les plateaux de télévision et les ondes des radios, une voix reconnaissable entre toutes : celle d'un universitaire qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense du pouvoir.

Aujourd'hui, il change de registre. Il ne commente plus. Il se présente.

Le 10 novembre 2026, sa double candidature a été officialisée : tête de liste aux élections législatives dans le département du Dja-et-Lobo, et candidat à la mairie de Zoétélé, sa commune d'origine, lors des municipales. Le scrutin est fixé au 7 février 2027. Les deux circonscriptions sont situées dans la région du Sud, berceau politique de Paul Biya et bastion historique du RDPC.

Le parcours d'un « transpartisan »

Aba'a Oyono n'est pas un homme de parti. Il le répète à satiété. « Je ne suis ni du MRC ni du PCRN, je suis un intellectuel engagé », a-t-il déclaré en juin 2025 sur Équinoxe TV. Quelques mois plus tard, sur Radio Balafon, il se définit comme « transpartisan », « au-dessus des partis politiques », refusant de se soumettre à une « discipline partisane » qu'il juge incompatible avec la liberté de pensée.

Son parcours politique est celui d'un soutien successif. Il a d'abord affiché sa proximité avec Maurice Kamto, dont il fut l'étudiant. En 2025, il s'est engagé à ses côtés lors de la présidentielle, avant de se rapprocher d'Issa Tchiroma Bakary, dont il est devenu l'un des soutiens les plus visibles après le scrutin. Il a également participé au congrès du PCRN de Cabral Libii, sans jamais adhérer formellement à aucune de ces formations.

Cette liberté a un prix. Le 25 octobre 2025, au lendemain de la présidentielle, il est arrêté à son domicile de Yaoundé par des hommes cagoulés de la DGRE. Il est détenu 42 jours au Secrétariat d'État à la Défense, sans inculpation formelle rendue publique. Il est libéré le 5 décembre 2025. En mars 2026, il poursuit l'État devant le tribunal militaire, réclamant 3 milliards de FCFA pour arrestation abusive.

« Il faut briser le mythe d'une terre de sainteté politique »

Le Dja-et-Lobo n'est pas n'importe quelle circonscription. C'est le département d'origine de Paul Biya. Un territoire où le RDPC réalise traditionnellement des scores écrasants. Un « socle granitique », dit-on dans les états-majors.

Aba'a Oyono refuse cette fatalité. « Il faut briser le mythe d'une terre de sainteté politique. Ça doit s'arrêter », martèle-t-il. Son objectif affiché : porter un projet de « décollage du Sud », une région qu'il estime « longtemps reléguée au second plan ».

Le discours est séduisant. Mais le défi est immense. Le Dja-et-Lobo ne pèse que moins de 2 % des électeurs inscrits au niveau national, et la région du Sud dans son ensemble ferme la marche avec à peine 4 % des inscrits. Le RDPC y dispose de réseaux locaux, de maires sortants, de notables. Et d'un appareil administratif qui, en période électorale, sait se montrer présent.

Zoétélé, où il vise la mairie, n'est pas non plus un terrain vierge. La commune est dirigée par Pauline Mbengue Nkili, et les élections y sont traditionnellement marquées par une forte implantation du parti au pouvoir.

Le « renouvellement de l'élite » face aux sortants

Le discours d'Aba'a Oyono s'inscrit dans une thématique qui monte à l'approche du scrutin : celle du renouvellement. « C'est un signal de renouvellement face à une élite du RDPC vieillissante et peu disposée à se réinventer », écrivait Cameroonweb en septembre 2026, commentant sa candidature.

Le contexte lui donne raison sur un point : les mandats des députés et des conseillers municipaux ont été prorogés à deux reprises. Beaucoup d'élus sortants n'ont pas été vus dans leurs circonscriptions depuis 2020. La campagne qui s'ouvre sera, pour eux, un exercice de justification.

Mais Aba'a Oyono n'est pas le seul à incarner cette aspiration. À Zoétélé, d'autres figures locales, comme Nfane Tongo Aimé, se positionnent également comme des alternatives à l'élite sortante. La dispersion des voix pourrait profiter au candidat du RDPC, quel qu'il soit.

Le pari des 42 partis

Interrogé sur sa bannière, Aba'a Oyono a affirmé être « courtisé par 42 formations politiques » sans avoir encore dévoilé son choix. La formule fait sourire. Elle dit aussi une réalité : l'opposition camerounaise est fragmentée, et les candidatures se négocient souvent au dernier moment, en fonction des rapports de force locaux.

Nous n'avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Elle repose sur les déclarations du candidat lui-même, rapportées par plusieurs médias.

Ce qui est certain, c'est que le choix du parti ne sera pas anodin. S'il se présente sous une bannière connue, il pourra bénéficier d'une logistique et d'une notoriété. S'il se présente comme indépendant, il devra tout construire. Et dans un département où le RDPC contrôle l'essentiel des relais administratifs, le soutien d'une formation structurée peut faire la différence.

Ce que cette candidature dit du Sud

Le Sud a longtemps été décrit comme un bloc monolithique, acquis au RDPC par fidélité au « père de la nation ». Ce n'est plus tout à fait vrai. Les tensions internes au parti au pouvoir, entre les partisans de Fame Ndongo et ceux de Motaze, révèlent des fractures. Les critiques contre la gestion des élites locales se multiplient.

Aba'a Oyono ne se présente pas comme un adversaire du Sud. Il se présente comme celui qui veut le réveiller. « Le développement de la région du Sud, longtemps reléguée au second plan, doit devenir une priorité nationale », dit-il. C'est un discours de proximité, pas de confrontation. Et c'est peut-être là sa force.

Mais les élections ne se gagnent pas avec des discours. Elles se gagnent avec des bulletins. Le 7 février 2027, les électeurs du Dja-et-Lobo et de Zoétélé auront à choisir entre la continuité et une promesse de rupture. Le professeur, lui, aura au moins réussi à poser la question.

Qui est Jean Calvin Aba'a Oyono ?

Un universitaire camerounais, professeur de droit public à l'Université de Yaoundé II. Il est aussi avocat et consultant en contentieux administratif. Il s'est fait connaître par ses critiques du régime et son engagement aux côtés de l'opposition.

Où se présente-t-il ?

Dans le Sud, sa région d'origine. Il est tête de liste aux législatives dans le département du Dja-et-Lobo et candidat à la mairie de Zoétélé pour les municipales du 7 février 2027.

Sous quelle bannière ?

Ce n'est pas encore officiellement connu. Il affirme être sollicité par de nombreux partis et vouloir choisir celui qui sera « le mieux placé ».

Pourquoi le Dja-et-Lobo est-il important ?

C'est le département d'origine de Paul Biya. Le RDPC y réalise traditionnellement des scores très élevés. C'est un bastion historique du parti au pouvoir. Sa candidature est donc un défi symbolique fort.

A-t-il déjà été candidat ?

Non. C'est sa première candidature électorale. Jusqu'ici, il était connu comme universitaire, commentateur politique et soutien de figures de l'opposition (Kamto, Tchiroma).

Pourquoi a-t-il été arrêté en 2025 ?

Il a été interpellé au lendemain de la présidentielle d'octobre 2025 et détenu 42 jours au Secrétariat d'État à la Défense. Il a ensuite poursuivi l'État pour arrestation abusive. Les raisons exactes de son arrestation n'ont jamais été rendues publiques de manière détaillée.

A-t-il une chance de gagner ?

C'est difficile à dire. Le RDPC est solidement implanté dans le Sud. Mais le contexte de lassitude et les critiques contre les élites sortantes pourraient créer une dynamique. Tout dépendra du parti qui le soutiendra et de sa capacité à mobiliser au-delà de son cercle d'intellectuels.