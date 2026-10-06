À Bazou, dans le département du Ndé, une nouvelle ambition économique prend forme. Avec « BAZOU EXPO DAYS 2026 », le maire Dr Frédéric Djeuhon veut transformer une simple foire en véritable plateforme de promotion économique, d’investissement et d’entrepreneuriat. Pendant neuf jours, la commune entend montrer au Cameroun et à sa diaspora non seulement ce qu’elle produit, mais surtout ce qu’elle peut devenir.

Bazou veut changer de dimension

Il y a des maires qui inaugurent des infrastructures. Et il y a ceux qui cherchent à utiliser ces infrastructures comme point de départ d’une nouvelle dynamique territoriale.

À Bazou, le Dr Frédéric Djeuhon mise sur un événement présenté comme un rendez-vous majeur pour la promotion des richesses locales : BAZOU EXPO DAYS 2026.

Le concept est ambitieux : réunir pendant plusieurs jours exposition-vente, formation, conférences, animation, entrepreneuriat et rencontres d’affaires, afin de mettre en relation les forces vives de Bazou avec les investisseurs, les partenaires économiques et la diaspora.

L’objectif dépasse donc largement celui d’une foire traditionnelle.

Il s’agit de faire de Bazou une vitrine de ses propres opportunités économiques.

Une question simple : pourquoi produire sans transformer ?

Bazou dispose d’importantes potentialités agricoles et économiques. Manioc, avocat, produits vivriers, élevage, artisanat, commerce et savoir-faire locaux constituent un patrimoine économique considérable.

Mais une partie de la difficulté réside dans la faible transformation locale des matières premières.

Le raisonnement défendu par le maire est direct : lorsqu'un territoire vend sa matière première et rachète ensuite le produit transformé à un prix beaucoup plus élevé, la plus grande partie de la valeur ajoutée et des emplois se crée ailleurs.

Le Dr Frédéric Djeuhon résume cette situation en ces termes :

« Nous vendons notre richesse en brut à 50 FCFA le kilo à Bafoussam, et nous rachetons la même richesse transformée en farine à 500 FCFA le kilo à Douala. Nous enrichissons les autres avec notre propre sueur. »

Une formule qui résume le défi auquel sont confrontés de nombreux territoires ruraux : produire davantage, mais surtout transformer davantage sur place.

De la foire au marché des opportunités

C’est ici que réside l’originalité revendiquée de BAZOU EXPO DAYS.

Le principe consiste à ne plus présenter uniquement un produit, mais à présenter un projet économique susceptible d'attirer un partenaire ou un investisseur.

Un producteur pourrait ainsi présenter non seulement sa récolte de manioc, mais également :

• sa superficie cultivée ;

• son potentiel annuel de production ;

• son besoin en équipements ;

• son investissement recherché ;

• son modèle économique ;

• ses débouchés commerciaux ;

• et les emplois susceptibles d'être créés.

Autrement dit, le produit devient une opportunité d'affaires.

C’est cette logique qui donne à l’événement une dimension résolument B2B — Business to Business.

100 projets de jeunes : passer des idées aux entreprises

Autre ambition affichée : faire de l’événement une plateforme destinée à révéler les jeunes entrepreneurs de Bazou.

L’objectif annoncé est de présenter 100 projets de jeunes susceptibles d’être structurés, accompagnés et financés.

Pour les promoteurs du projet, le défi est de sortir d'une logique où l'on parle constamment de chômage des jeunes sans donner aux jeunes les outils nécessaires pour créer leur propre activité.

L'approche recherchée serait donc :

Idée → projet → business plan → financement → production → commercialisation → emploi.

Si cette chaîne fonctionne, le jeune n'est plus seulement demandeur d'emploi.

Il devient créateur d'activité et potentiellement employeur.

La diaspora, un partenaire économique stratégique

BAZOU EXPO DAYS entend également regarder au-delà des frontières camerounaises.

La diaspora originaire de Bazou, notamment en Europe et en Amérique du Nord, constitue un potentiel important de financement, d’expertise, de technologie et d’accès aux marchés.

L’ambition serait de faire évoluer le rôle de la diaspora :

de simple soutien familial vers un véritable partenariat économique.

Investissement, accompagnement de start-up, création de PME, transfert de technologies, mentorat, commerce international ou encore développement de chaînes de valeur pourraient ainsi devenir de nouveaux axes de collaboration.

Montrer Bazou au monde

Le message du maire est résumé par une formule devenue centrale dans la communication autour de l'événement :

« On ne développe pas ce qu’on ne montre pas. J’ai décidé de montrer Bazou au monde. »

Derrière cette phrase se trouve une vision du développement local fondée sur la visibilité.

Car un territoire qui veut attirer des investisseurs doit d'abord être capable de présenter clairement ses ressources, ses besoins, ses projets et ses opportunités.

C'est précisément ce que veut faire BAZOU EXPO DAYS.

Une commune qui veut devenir un acteur économique

L’événement porte également une ambition institutionnelle.

Dans le contexte de la décentralisation camerounaise, les communes sont appelées à jouer un rôle croissant dans le développement économique de leurs territoires.

Pour Bazou, cela pourrait signifier davantage qu'une administration de proximité.

La commune pourrait progressivement se positionner comme :

facilitateur d'investissements • promoteur économique • plateforme de mise en relation • accompagnateur des entrepreneurs • catalyseur de projets locaux.

Cette orientation donne à BAZOU EXPO DAYS une portée qui dépasse l'événement lui-même.

Le véritable défi commencera après la foire

Car organiser une exposition est une chose.

Transformer les rencontres en contrats, investissements, entreprises et emplois en est une autre.

Le succès de BAZOU EXPO DAYS ne se mesurera donc pas uniquement au nombre de visiteurs ou de stands.

Il se mesurera surtout au nombre de :

• projets financés ;

• entreprises créées ;

• emplois générés ;

• partenariats signés ;

• unités de transformation installées ;

• jeunes accompagnés ;

• investisseurs mobilisés ;

• produits locaux commercialisés.

C'est après la fermeture des stands que commencera véritablement le test du modèle.

Le pari de Bazou

Avec BAZOU EXPO DAYS 2026, le Dr Frédéric Djeuhon fait un pari : celui de faire passer Bazou d'un territoire qui possède des richesses à un territoire qui transforme ses richesses en valeur économique.

Le message est simple :

Bazou ne veut plus seulement montrer ce qu'il possède. Bazou veut montrer ce qu'il peut construire.

Si les ambitions affichées se concrétisent, l'événement pourrait devenir un rendez-vous régulier de promotion économique et entrepreneuriale dans le Ndé, voire inspirer d'autres communes camerounaises.

Le rendez-vous est donc pris.

Pendant neuf jours, Bazou veut se présenter au Cameroun, à ses investisseurs et à sa diaspora comme un territoire de production, de transformation, d'entrepreneuriat et d'opportunités.

BAZOU EXPO DAYS 2026 : une foire aujourd'hui, peut-être un modèle de développement local demain.

BAZOU EXPO DAYS 2026

Exposition • Vente • Formation • Conférences • Animation • Entrepreneuriat • Investissement

Bazou — Département du Ndé — Région de l’Ouest, Cameroun

Contact Presse & Partenariats : Bernard Tchami

+237 672 494 931 / +237 695 976 100

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