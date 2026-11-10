La cérémonie de remise a été effectuée par Thierry Ngogang, Directeur de la Communication d’AGL pour la région Golfe de Guinée, représentant le Directeur Général d’AGL Cameroun, Thibaut Lamé. Elle s’est déroulée en présence de l’Honorable Hamadou Sali, Président du Conseil d’administration d’AGL Cameroun, de Jean-Marc Ekoa Mbarga, Préfet du département du Diamaré, ainsi que de Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakary, Lamido de Maroua.

Ce don était composé de 23 tonnes de denrées alimentaires (maïs, mil, riz et arachides) et de 140 cartons d’huile végétale raffinée. Cette assistance est destinée aux personnes déplacées installées à Madouli, non loin de l’arrondissement de Dargala, dans le département du Diamaré, région de l’Extrême-Nord ayant fui les crises sécuritaires dans la zone de Waza, située dans le département du Logone-et-Chari, et provenant de quinze villages de cette localité.

A l’occasion, Thierry Ngogang est revenu sur cet important geste citoyen qui se situe au cœur de l’engagement sociétal de AGL basé sur « La solidarité est au cœur de l’engagement d’AGL. Informés de cette situation humanitaire, nous avons travaillé avec les autorités afin d’apporter une réponse concrète aux besoins les plus urgents des populations déplacées. »

Un geste de solidarité apprécié à sa juste valeur par Hassan El Hadj Mockar au nom des bénéficiaires « Nous traversons des moments extrêmement difficiles. Des femmes, des enfants et des personnes âgées sont contraints de vivre en plein air et font face à un manque de besoins essentiels. Ce don représente un soutien précieux pour de nombreuses familles et redonne de l’espoir à toute la communauté »

Jean-Marc Ekoa Mbarga, Préfet du département du Diamaré, a également salué cet élan de solidarité nationale : « Le gouvernement restera toujours aux côtés des populations en détresse. Ce geste témoigne d’une solidarité exemplaire envers ces communautés vulnérables. Nous remercions AGL Cameroun pour son engagement et son soutien aux efforts d’assistance déployés sur le terrain. »

À travers cette action, AGL Cameroun réaffirme son engagement citoyen et sa solidarité envers les communautés vulnérables, contribuant ainsi au bien-être des populations dans les territoires où l’entreprise opère.

À propos d’Africa Global Logistics Cameroun

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec plus de 23 000 collaborateurs dans 50 pays dont 3 000 au Cameroun, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présente en Indonésie, Haïti et au Timor.

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