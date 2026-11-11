Bata, Batoula, SABC, NOBRA : quand l'histoire industrielle du Cameroun éclaire les enjeux politiques actuels

Présente au Cameroun depuis 1932, Bata a longtemps régné sans partage sur le marché des chaussures et des sandales. Cette domination sera progressivement remise en cause à la faveur des réformes du président Ahidjo, qui ambitionnait de faire émerger une véritable classe d'industriels nationaux.

En 1975, Noucti Tchokwago, originaire du Haut-Nkam, dans l'Ouest-Cameroun, lance Batoula. Très rapidement, l'entreprise connaît un succès remarquable. Ses chaussures de marque Tchaka envahissent le marché et réduisent considérablement les marges de manœuvre de Bata, qui finit par quitter le pays au début des années 1990. Batoula fermera également ses portes, dans le contexte de l'ouverture du marché camerounais à la concurrence chinoise.

En 1948, un groupe français crée la SABC au Cameroun pour commercialiser notamment la marque de bière Mutzig. Après des années de domination sur le marché national, des hommes d'affaires bamilékés, emmenés par Pierre Tchanque, créent NOBRA en 1978. L'ambition est claire : démontrer que les Camerounais sont également capables de réussir dans l'industrie.

Les boissons Nobra et Panache connaissent un tel succès que l'entreprise décroche des médailles d'or internationales à Abidjan, Madrid et Bordeaux.

Sous la pression politique de Yaoundé, dans le contexte de l'avènement du Renouveau, NOBRA ferme ses portes en 1988, laissant le champ libre à la SABC. Mais l'un de ses partenaires refuse de capituler. Il s'agit de Gilbert Kadji, qui va résister et lancer UCB.

Aujourd'hui encore, la SABC, devenue Boissons du Cameroun, doit partager ses parts de marché avec UCB et Brassaf, des entreprises issues du tissu entrepreneurial de l'Ouest-Cameroun.

Unalor, Pillcam, Plasticam... Le tissu industriel camerounais a longtemps été marqué par la forte présence des entrepreneurs originaires de l'Ouest. Une présence qui se retrouve également dans le secteur financier, avec des institutions telles qu'Afriland First Bank, CCA et African Gold Bank, pour ne citer que celles-là.

Cette réussite économique et industrielle pose une question fondamentale : dans quelle mesure l'émergence d'une bourgeoisie économique nationale, capable de concurrencer les intérêts étrangers, peut-elle constituer un enjeu dans les rapports de force géopolitiques ?

L'industrialisation du Cameroun et la montée en puissance de ses entrepreneurs nationaux pourraient, dans certaines configurations, bousculer des intérêts économiques européens. Les Bamilékés, particulièrement présents dans cette dynamique entrepreneuriale, seraient-ils devenus un obstacle à certains intérêts économiques européens ?

Maurice Kamto et la méfiance de Paris

« Je crois que le président Macron a joué un rôle dans ma libération en octobre 2019, et je l’en remercie. Ce qui montre que la France a encore de l’influence. Mais je sens aussi une défiance par rapport à quelqu’un comme moi. Je n’avais pourtant que des coups à prendre en m’engageant en politique. Mais Paris semble trop souvent s’en tenir au credo d’une prétendue “stabilité” et veut surtout préserver les entreprises françaises sur place. Tous les grands groupes français sont présents au Cameroun. Mais c’est une vue à court terme. Aujourd’hui, le principal créancier du Cameroun, c’est la Chine. Or, c’est \[le président Paul\] Biya, et non Kamto, qui a fait venir les Chinois. La France devrait mieux prendre en compte les dynamiques en cours, s’intéresser aux alternances politiques. En ce qui me concerne, depuis les élections de 2018, malgré mes demandes répétées, je n’ai jamais été reçu par le Quai d’Orsay », a déclaré Maurice Kamto au cours d'une interview récemment accordée au journal Libération.

Au-delà de la personne physique de Maurice Kamto originaire de l'ouest Cameroun, c'est peut-être aussi la perspective de voir un Bamiléké accéder à la magistrature suprême qui susciterait des réticences à Paris.

A Yaoundé, notre source indiqué que la France serait désormais au cœur du processus de transition politique au Cameroun. Car dit-il , Paris aurait validé le principe d'une succession de gré à gré, avec Franck Biya positionné comme dauphin.

Washington, Paris et les enjeux de la succession

À 93 ans, le président Paul Biya est entouré de collaborateurs qui auraient constitué leurs propres réseaux d'influence et qui seraient autant de successeurs putatifs. L'enrichissement jugé abusif de certains de ses collaborateurs et leurs ambitions politiques auraient contribué à créer un climat d'insécurité autour du chef de l'État.

C'est dans ce contexte que, selon les informations de notre source, les services de renseignement américains ont été intégrés au dispositif de sécurité du chef de l'État , informations confirmées par les articles de Jeune Afrique et Africa Intelligence.

L'enjeu est également géopolitique. Le contrôle et l'exploitation des terres rares représentent un intérêt stratégique majeur pour les États-Unis, et le Cameroun occupe une position importante dans les équilibres régionaux. Washington ne souhaiterait donc pas une dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, susceptible de compromettre davantage la stabilité du Sahel et du bassin du lac Tchad.

Sur la transition avec Franck Biya

Selon une source concordante au palais, Washington serait particulièrement préoccupé par les risques de déflagration du pays et aurait confié à la France le pilotage du processus de transition politique au Cameroun.

Ce choix s'expliquerait d'abord par les liens historiques entre les deux pays, mais également par la parfaite connaissance que la France possède des arcanes du pouvoir de Yaoundé.

Emmanuel Macron se méfierait toutefois de l'image et de la perception qu'ont les Camerounais du soutien français au régime, largement « vomi » par une partie des populations.

Paris devrait donc agir avec discrétion, sans donner l'impression de s'immiscer ouvertement dans les mécanismes de succession. Cette posture expliquerait, selon notre analyse, la prise de distance de certains diplomates français sur les questions relatives à l'alternance politique.

Le prince Albert de Monaco : une visite aux enjeux diplomatiques ?

Un mois avant l'arrivée au Cameroun du prince Albert de Monaco, un tête-à-tête aurait eu lieu à Metz, en marge de la visite du pape Léon VI.

La visite programmée du prince de Monaco et le choix de ses destinations ne seraient pas anodins.

Au Cameroun, où la question de l'alternance occupe une place centrale dans les discussions au sein des chancelleries, mais également à Madagascar, où le processus de transition politique connaît des difficultés, les enjeux diplomatiques sont considérables.

À Madagascar, un an après l'arrivée des militaires au pouvoir, la transition continue de faire face à des retards dans son calendrier : concertation nationale, référendum constitutionnel et élections générales, initialement promises pour la fin de l'année 2027.

Il y a également le Sénégal, où la France chercherait à fragiliser l'alliance entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye afin de préserver ses intérêts.

L'arrivée du prince Albert de Monaco au Cameroun serait, selon notre source, une forme d'onction diplomatique, un véritable « go » pour le démarrage d'une transition politique prévoyant Franck Biya à la vice-présidence.

À peine 48 heures après son départ du Cameroun, les Camerounais découvrent sur les réseaux sociaux les contours d'un remaniement ministériel qui serait le fruit d'un compromis entre Franck Biya et la Première dame.

Le schéma évoqué prévoit Franck Biya à la vice-présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh au secrétariat général de la présidence de la République et Oswalde Baboke au ministère des Sports.

La promotion d'Atanga Nji au poste de Premier ministre serait, quant à elle, une exigence de la France, qui accorderait une attention particulière à la crise anglophone.

On se souvient qu'en 2019, après la mission du Premier ministre en zone anglophone, Atanga Nji avait été reçu en grande pompe sur France 24 pour contredire Dion Ngute. Il aurait également été aperçu en fin de semaine dernière dans un hôtel parisien.

Comme ce fut le cas en 2019 avec l'arrivée de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, une visite qui avait précédé le processus de relance des élections législatives et municipales, le départ du prince Albert aurait été suivi d'une nouvelle séquence politique.

Élections Cameroon aurait ainsi été informé par la présidence de la République de se préparer à une éventuelle convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales.

Que peut faire Maurice Kamto ?

Le plus gros tacle que le professeur Maurice Kamto pourrait infliger à ce régime serait d'intégrer l'Assemblée nationale.

Sa présence dans cette institution bouleverserait considérablement les rapports de force politiques. L'arrogance de certains ministres, habitués à évoluer dans un environnement où la contradiction institutionnelle est limitée, finirait par être sérieusement mise à l'épreuve.

Toute l'attention du peuple camerounais serait désormais tournée vers le perchoir de l'Assemblée nationale.

La perspective serait encore plus intéressante si Maurice Kamto pouvait compter sur des personnalités comme Aba'a Oyono, Valère Bessala et Cabral Libii.

L'opposition disposerait alors d'une tribune institutionnelle pour contester le scénario de succession en préparation, interpeller le gouvernement, mettre en lumière les arrangements politiques et tenter de faire obstacle à une transmission du pouvoir organisée en dehors de la volonté populaire.Maurice Kamto doit se lever et leader une synergie des forces de l'opposition.

Ce serait, l'un des moyens les plus sérieux de contrarier le processus de gré à gré que Paris serait en train de cautionner.