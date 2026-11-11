En 43 ans de gouvernance du régime RDPC, Batoufam, qui a tout donné au RDPC et tout sacrifié pour assurer les victoires de ses champions, tant à l’élection présidentielle qu’aux élections locales, n’a jamais bénéficié d’un décret du chef de l’État. Que ce soit pour la localité ou pour l’un de ses fils.

Batoufam, vivier agricole et grand bassin de production de produits maraîchers et de cola, rêve depuis des années de la création d’un lycée technique agricole. Un projet qui aurait un ancrage régional, avec un impact direct sur Bandrefam, Bangang Fokam, Bangang Fondji et même jusqu’à la rive gauche du Noun, ces localités disposant de vastes espaces expérimentaux propices aux cultures.

Bien au contraire, Batoufam a toujours essuyé le mépris des élites de l’arrondissement, depuis André Sohaing jusqu’à la ministre Tchuente. Comment expliquer qu’avec une population composée à plus de 50 % de Batoufam dans l’arrondissement, Batoufam n’ait jamais eu ni maire ni député , encore moins au conseil régional ?

Bangou compte les trois quarts du conseil municipal et représente une grande partie de la population de l'arrondissement. Pourtant, cette localité partage la mairie et la députation avec Bapa et Badenkop. Cette sagesse politique a été récompensée par l'accession d'un de ses fils à l'Assemblée nationale.

Le corps électoral vient d’être convoqué pour les élections locales qui se tiendront le 7 février 2027. Les populations de Batoufam s’interrogent sur la qualité des élus qui pourraient véritablement défendre leurs intérêts et garantir la transformation de leurs espaces de vie.

Si le RDPC ne peut rien offrir au groupement, d’autres formations politiques le feront.