Cameroun - FIFA 2027 : Nyamsi dénonce le « mépris » d'Eto'o

Jean Crépin Nyamsi, candidat à la présidence de la FIFA, réagit au soutien de Samuel Eto'o à Gianni Infantino sur Radio Équinoxe. « Je n'accepterai pas ce mépris », lance-t-il.

Invité du JOURNAL DES SPORTS sur Radio Équinoxe le 26 août 2026, le candidat camerounais à la présidence de la FIFA a violemment réagi au choix de Samuel Eto'o de soutenir Gianni Infantino, actuel président de l'instance, actant la rupture d'une alliance qui durait depuis des années.

« Mes équipes et moi n'allons pas accepter ce mépris de Samuel Eto'o. »

La phrase est tombée comme un couperet sur les ondes de Radio Équinoxe, le 26 août 2026. Jean Crépin Nyamsi, candidat déclaré à la présidence de la FIFA, ne cachait plus sa colère.

Son allié de longue date, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, venait de choisir son camp. Pas celui de son compatriote. Celui de Gianni Infantino, le président sortant de la FIFA.

Une déclaration qui sonne comme une déclaration de guerre. Et qui plonge le football camerounais dans une crise ouverte.

Une alliance brisée sur les ondes de Radio Équinoxe

C'est sur le plateau du JOURNAL DES SPORTS, l'émission phare de Radio Équinoxe, que Jean Crépin Nyamsi a choisi de rompre le silence. Face aux journalistes, le candidat à la présidence de la FIFA n'a pas mâché ses mots.

« Mes équipes et moi n'allons pas accepter ce mépris de Samuel Eto'o », a-t-il lancé, dans une déclaration qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

Ce « mépris », c'est le soutien apporté par Samuel Eto'o à Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA. Un soutien public, affiché, répété et qui réduit à néant les espoirs du candidat camerounais de voir la Fédération camerounaise de football porter son projet.

Samuel Eto'o choisit Infantino : le coup de massue

Interrogé par CNN, Samuel Eto'o a une nouvelle fois affiché sa confiance envers Gianni Infantino. Le président de la FECAFOOT estime que le patron de la FIFA « n'a rien fait de mal » et mérite le soutien de l'Afrique.

Un choix clair. Celui de la continuité.

Pour Jean Crépin Nyamsi, le message est brutal. L'homme qui fut son allié, son soutien, son partenaire politique dans le football camerounais, vient de lui tourner le dos.

Une candidature annoncée depuis avril 2026

Jean Crépin Nyamsi n'est pas un nouveau venu sur la scène footballistique. Il a officialisé sa candidature à la présidence de la FIFA dès avril 2026, se positionnant comme le premier candidat officiellement déclaré.

Son objectif : l'élection prévue en 2027. Son programme : « transparence, développement et intégrité ». Son atout : une connaissance fine des institutions footballistiques, en tant que dirigeant de club et membre de la Junior Académie Football.

Mais face à Gianni Infantino, président sortant bénéficiant du poids des 211 associations membres, la tâche est immense.

Une rupture qui couvait depuis des mois

Le divorce entre Eto'o et Nyamsi n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre. Les tensions étaient palpables depuis plusieurs mois.

En mai 2026, Nyamsi adressait déjà une correspondance à Samuel Eto'o, alors que les rumeurs d'un soutien du président de la FECAFOOT à Infantino se faisaient de plus en plus persistantes.

La décision de Samuel Eto'o de soutenir publiquement Gianni Infantino a été le déclic. Une rupture qui, pour certains observateurs, pourrait avoir été pensée comme un « piège politique » visant Nyamsi.

« Je ne dirai pas que Samuel Eto'o est mon soutien »

Les relations entre les deux hommes étaient pourtant complexes. Dans une précédente intervention, Nyamsi avait déclaré : « Je ne dirai pas que Samuel Eto'o est mon soutien pour gagner la FIFA ou pas, mais je suis son allié ».

Une formule qui montrait déjà les limites de leur alliance. Aujourd'hui, cette alliance n'existe plus.

Une campagne internationale en cours

Malgré ce revers, Jean Crépin Nyamsi poursuit sa campagne. Il a notamment été reçu par l'UEFA début août 2026, un rendez-vous stratégique dans la course à la présidence.

Il bénéficie également du soutien de certaines figures du football, comme André Onana, qui a pris position en sa faveur.

Le candidat camerounais mise sur un discours de rupture, de transparence et de développement pour séduire les fédérations africaines et au-delà.

Un duel à trois pour la présidence de la FIFA

L'élection de 2027 s'annonce comme un duel de haut vol. D'un côté, Gianni Infantino, le président sortant, soutenu par Samuel Eto'o et une partie des fédérations. De l'autre, Jean Crépin Nyamsi, le candidat camerounais qui incarne le renouveau.

La rupture avec Samuel Eto'o complique considérablement la tâche de Nyamsi. Le président de la FECAFOOT, figure influente du football africain, pèse lourd dans les équilibres électoraux.

Reste à savoir si cette confrontation ouverte entre les deux Camerounais profitera à Infantino ou si elle cristallisera autour de Nyamsi un soutien de ceux qui veulent tourner la page du mandat Infantino.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp