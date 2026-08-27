UEFA : plainte pénale contre Infantino en Suisse

L'UEFA prépare une plainte pénale en Suisse contre Gianni Infantino pour « gestion déloyale » après son projet avorté de vente des droits de la Coupe du monde à 4,2 milliards de dollars.

L'instance européenne du football a annoncé le 27 août 2026 préparer des poursuites pénales en Suisse contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour « mauvaise gestion criminelle » liée à son projet secret et désormais abandonné de création de la société FIFA Forward Enterprise.

C'est un coup de tonnerre dans le monde du football. L'UEFA prépare une plainte pénale en Suisse contre Gianni Infantino, le président de la FIFA.

L'accusation est grave : « mauvaise gestion criminelle » au sens de l'article 158 du Code pénal suisse.

En cause, le projet « FIFA Forward Enterprise », un plan secret visant à céder une partie des droits commerciaux des Coupes du monde à des investisseurs privés pour 4,2 milliards de dollars. Un projet élaboré en cachette, sans consulter les associations membres, et finalement abandonné face à une opposition mondiale.

Aujourd'hui, l'UEFA ne s'arrête pas là. Elle veut des comptes. Et elle est prête à les obtenir devant la justice.

Une plainte pour « mauvaise gestion criminelle »

Le 27 août 2026, l'UEFA a confirmé préparer une plainte pénale en Suisse contre Gianni Infantino et potentiellement d'autres responsables de la FIFA.

Dans une requête de 56 pages déposée devant un tribunal fédéral américain en Floride, l'UEFA affirme envisager des poursuites pénales en Suisse « pour mauvaise gestion criminelle au titre de l'article 158 du Code pénal suisse ».

Le document, cité par plusieurs agences de presse, précise que l'UEFA et « d'autres parties intéressées se préparent à engager des poursuites pénales en Suisse contre Infantino, ainsi que potentiellement contre d'autres responsables et conseillers de la FIFA ».

Un projet élaboré en secret depuis plus d'un an

Selon la requête de l'UEFA, le projet FIFA Forward Enterprise (FFE) n'a pas été conçu à la lumière du jour. Il aurait été développé en secret par Infantino et « un petit cercle de co-conspirateurs » pendant plus d'un an.

Le 28 juillet 2026, sans consulter le Conseil de la FIFA, l'UEFA, les autres confédérations ou les 211 associations membres, Infantino a publiquement annoncé son projet.

Il proposait de placer les droits commerciaux des Coupes du monde masculine, féminine et des clubs dans une nouvelle filiale : la FIFA Forward Enterprise. Un plan qui aurait permis à des investisseurs privés d'acquérir une participation permanente dans l'organe commercial de la FIFA.

Un montant qui interroge : 4,2 milliards de dollars

L'UEFA conteste vivement la valorisation du projet. Infantino aurait proposé de céder une participation pour 4,2 milliards de dollars, ce qui impliquerait une valeur d'entreprise d'environ 20 milliards de dollars.

Un chiffre que l'UEFA juge « absurdement bas ». La requête souligne que cette valorisation « n'était ni le produit d'une enchère ouverte et compétitive, ni testée par un évaluateur indépendant ».

Pour l'UEFA, le montant de 4,2 milliards de dollars pourrait même constituer un « prix frauduleusement sous-évalué promu par Infantino pour son propre bénéfice ».

« Un véhicule pour enrichir Infantino et un petit cercle »

La requête de l'UEFA ne mâche pas ses mots. L'instance européenne affirme qu'Infantino a conçu ce plan « afin de s'enrichir lui-même ainsi que les investisseurs privés potentiels ».

« En vérité, c'était un véhicule pour Infantino et ce petit cercle afin d'acquérir une participation permanente et de profiter autrement des actifs les plus précieux de la FIFA », écrit l'UEFA dans sa requête.

L'UEFA estime que ce plan a « infligé un préjudice direct et concret à la réputation de la FIFA, à son autorité de gouvernance et à ses relations commerciales ».

Une double stratégie judiciaire : Floride puis Suisse

L'UEFA a déposé une requête devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride pour obtenir des documents et témoignages.

Elle cible deux entités de la FIFA basées en Floride : FIFA (AMERICAS), Inc. et FWC2026 US, Inc.. L'UEFA estime que ces organisations pourraient détenir des documents et des témoins pertinents sur la conception, la structure, la valorisation et l'approbation du projet FFE.

La demande s'appuie sur l'article 1782 du code judiciaire américain, qui permet d'obtenir des preuves aux États-Unis pour des procédures menées à l'étranger.

Si elle obtient ces documents, l'UEFA prévoit de les utiliser dans le cadre de sa plainte pénale en Suisse, où siègent à la fois l'UEFA et la FIFA.

Une escalade après le boycott

L'offensive judiciaire de l'UEFA intervient alors que les tensions entre les deux institutions avaient déjà atteint des sommets.

Le 31 juillet 2026, les 55 associations membres de l'UEFA s'étaient réunies en urgence et avaient convenu de boycotter toutes les compétitions de la FIFA tant que le projet d'Infantino serait en vigueur. Une menace qui a fait plier le président de la FIFA, contraint d'abandonner son projet le 1er août.

Le 26 août 2026, l'UEFA a officiellement levé la menace de boycott. Mais dès le lendemain, elle annonçait préparer une plainte pénale.

« L'UEFA maintient la pression sur Gianni Infantino », résumait Le Monde le 6 août 2026.

Les prochaines échéances

Infantino est candidat à sa propre succession lors du congrès électif de la FIFA prévu le 18 novembre 2026 à Rabat, au Maroc. Il aura besoin d'une majorité simple des 211 fédérations affiliées.

Mais cette offensive judiciaire de l'UEFA complique considérablement sa position. L'instance européenne, qui avait largement soutenu son élection en 2016, est désormais son adversaire le plus déterminé.

La plainte pénale en Suisse, si elle aboutit, pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la simple réputation. L'article 158 du Code pénal suisse sur la « mauvaise gestion » prévoit des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

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