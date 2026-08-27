Afrique - Emmanuel Nnorom pour consolider la croissance panafricaine et Leadership UBA

United Bank for Africa (UBA) Plc a annoncé la nomination de M. Emmanuel N. Nnorom au poste de Président du Conseil d’Administration du Groupe, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de leadership stratégique pour l’une des principales institutions financières du continent africain.

Cette nomination porte à la tête du Conseil un dirigeant de renom dont la brillante carrière s’étend sur plus de quarante années dans les domaines de la banque, de la finance, de la gouvernance d’entreprise, de l’énergie, de l’hôtellerie, de la santé, de la technologie et de la gestion des investissements. Son retour à UBA en qualité de Président du Conseil d’Administration témoigne de l’engagement de la Banque à poursuivre sa dynamique de croissance et à renforcer davantage sa position en tant que Banque Globale de l’Afrique.

Présente dans 20 pays africains et disposant d’une empreinte internationale au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA continue de jouer un rôle majeur dans la promotion de l’inclusion financière, du commerce et du développement économique à travers le continent. L’importante expérience de leadership de M. Nnorom ainsi que sa connaissance approfondie de l’institution lui confèrent les atouts nécessaires pour conduire la Banque vers une nouvelle phase d’innovation et d’expansion.

Figure respectée du monde des affaires, M. Nnorom occupait récemment les fonctions de Directeur Général de Heirs Holdings, l’une des principales sociétés d’investissement africaines, présente dans les secteurs des services financiers, de l’énergie, de la santé, de l’hôtellerie, de l’immobilier et de la technologie. Auparavant, il a exercé en tant que Président-Directeur Général de Transnational Corporation of Nigeria Plc (Transcorp), où il a dirigé avec succès l’un des conglomérats les plus diversifiés d’Afrique.

Son histoire avec UBA est à la fois longue et marquante. Pendant plus de huit années à des postes de haute direction au sein du Groupe, il a contribué de manière déterminante à la transformation de la Banque en une véritable institution panafricaine. En tant que Directeur Général de UBA Africa, il a supervisé les activités des filiales du Groupe dans 18 pays africains et joué un rôle clé dans l’exécution de la stratégie ambitieuse d’expansion régionale de la Banque.

Auparavant, il a également occupé les fonctions de Directeur Général des Opérations du Groupe (Group COO), Directeur Financier du Groupe (Group CFO), ainsi que plusieurs postes de Directeur Exécutif couvrant la Finance, la Gestion des Risques et le Bureau Exécutif du Groupe. Plus récemment, il siégeait au Conseil d’Administration de UBA en qualité d’Administrateur Non Exécutif, renforçant ainsi sa connaissance des priorités stratégiques et des ambitions futures de l’institution.

Expert-comptable agréé et Fellow de l’Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN), M. Nnorom est également Membre Honoraire du Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN). Il a suivi des programmes de leadership exécutif et de management à Templeton College, Oxford, consolidant davantage sa réputation de dirigeant visionnaire doté d’une expertise africaine et d’une perspective internationale.

Commentant cette nomination, plusieurs observateurs du secteur estiment que M. Nnorom apporte une rare combinaison de connaissance approfondie de l’institution, d’excellence opérationnelle éprouvée et de vision stratégique. Son expérience multisectorielle devrait contribuer à renforcer davantage le dispositif de gouvernance de UBA, à accroître la confiance des parties prenantes et à soutenir les ambitions de croissance à long terme du Groupe.

En tant que Président du Conseil d’Administration du Groupe, M. Nnorom assurera l’orientation stratégique du Conseil tout en promouvant l’engagement de UBA en faveur de l’innovation, de l’excellence dans le service à la clientèle, de la croissance durable et de la création de valeur pour les actionnaires à travers ses différents marchés.

Sa nomination est largement perçue comme une étape majeure dans l’évolution de UBA, renforçant la vision de la Banque de bâtir une institution financière africaine plus forte, davantage intégrée et compétitive à l’échelle mondiale, tout en continuant à accompagner la transformation économique du continent.

Avec Emmanuel Nnorom à la tête de son Conseil d’Administration, UBA est idéalement positionnée pour s’appuyer sur son héritage d’excellence, accélérer sa croissance panafricaine et poursuivre sa mission de connecter l’Afrique au reste du monde grâce à des solutions financières innovantes et une croissance durable.

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