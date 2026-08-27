Cameroun - Lille OSC attend le Paris Saint-Germain en Ligue 1

Une rencontre avancée entre deux clubs ambitieux

Le DECATHLON ARENA – STADE PIERRE MAUROY dans la ville de Lille sera au cœur de tous les regards des fans du ballon rond en Europe avec une opposition d’envergure pour ce début du championnat à travers un spectacle attrayant avec une affiche de rêve lors de la rencontre comptant pour la 2ème journée en LIGUE 1 de France. Une rencontre à enjeu pour les deux formations qui ont des statuts différents au vu de leur parcours la saison dernière. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Un match pour se reprendre au classement

L’heure sera encore à la concurrence, au jeu et au spectacle avec une affiche mettant aux prises LILLE OSC – PARIS SAINT-GERMAIN afin de commencer la compétition avec un bon résultat et donner un signal fort pour se reprendre au classement. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent se donner les moyens de faire une bonne saison.

PARIS SAINT-GERMAIN septième au classement avec sa cote de 1.68, se donnera les moyens pour aller prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir sa première victoire de la saison et se mettre en confiance pour la suite. Les hommes de LUIS ENRIQUE se donneront à fond sur leur terrain pour faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer prendre un bon départ dans cette nouvelle saison. Les Parisiens ont les atouts pour venir à bout de leur vis-à-vis au regard de leur effectif et de l’expérience acquise pendant des années.

Mais il faudra faire attention à LILLE OSC à domicile avec sa cote de 4.01 viendra sans pression lors de ce match avancé afin de donner le meilleur de lui sur son terrain à travers une meilleure performance avec le soutien de son public et ainsi espérer ne pas se faire humilier dès l’entame. C’est l’occasion de briser le signe indien en se surpassant devant son adversaire afin de triompher ce dernier à travers un premier résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les poulains de qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant un prétendant au titre et pourquoi ne pas aller ramener un excellent résultat de ce déplacement.

Pour cette 43ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 26 victoires pour le PARIS SAINT-GERMAIN contre 06 victoires pour LILLE OSC et 11 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, PARIS SAINT-GERMAIN

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