Cameroun - Pierre Désiré Engo se remarie à 85 ans

Pierre Désiré Engo, ex-ministre d'Ahidjo et ancien DG de la CNPS, se remarie à 85 ans. Retour sur le parcours hors norme de l'homme aux 25 milliards.

Condamné à 15 ans de prison, libéré depuis 2014 mais toujours sous le coup de poursuites pour un détournement présumé de 25 milliards, Pierre Désiré Engo l'ancien ministre de l'Économie et du Plan d'Ahmadou Ahidjo vient de dire « oui » à 85 ans.

Un coup de théâtre dans une vie qui en compte déjà plusieurs.

Un homme de l'ombre, une vie de lumière et de ténèbres

Né le 1er août 1941 à Ebolowa, dans la région du Sud, Pierre Désiré Engo incarne à lui seul quatre décennies de l'histoire politique et administrative du Cameroun. Haut fonctionnaire, il a été vice-ministre puis ministre de l'Économie et du Plan sous le régime d'Ahmadou Ahidjo, avant de devenir, en 1983, le directeur général de la CNPS un poste qu'il occupera jusqu'en 1999.

Pendant seize ans, il est l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais en septembre 1999, tout bascule. Arrêté pour une affaire de frais de recouvrement des loyers d'immeubles appartenant à la CNPS, il est incarcéré à la prison centrale de Kondengui. En 2005, il est condamné à quinze ans de prison ferme pour détournement de fonds publics.

15 ans de prison, une libération… et des poursuites qui n'en finissent pas

Le 8 mai 2014, après quinze ans de détention, Pierre Désiré Engo recouvre la liberté. Il bénéficie de la grâce présidentielle décidée par Paul Biya en février 2014. Mais cette liberté est provisoire : il lui est interdit de quitter le territoire camerounais.

Car une autre affaire le poursuit. L'ancien ministre est accusé d'un détournement présumé de 25 milliards de francs CFA issus des fonds alloués à la construction du siège de la CNPS à Douala. Depuis 2014, une commission rogatoire internationale enquête sur ses comptes en France. Le rapport n'est toujours pas rendu. L'affaire est renvoyée, suspendue, reportée indéfiniment. En juin 2025, Pierre Désiré Engo comparaissait encore devant le Tribunal criminel spécial, avant que l'audience ne soit renvoyée au 30 septembre 2025.

Le remariage d'un patriarche

C'est dans ce contexte entre procès interminables et liberté sous surveillance que Pierre Désiré Engo a choisi de dire « oui » à 85 ans. L'information, est rapportée comme un « carnet rose » par des sources proches de l'entourage du patriarche.

Ce remariage, s'il est confirmé, serait le symbole d'une résilience que peu d'hommes politiques camerounais ont su incarner. Après quinze ans de prison, après une décennie d'attente judiciaire, après avoir été « abandonné par ses frères » selon certaines confidences rapportées par la presse, Pierre Désiré Engo choisit l'amour.

Une figure toujours influente

Car Engo n'a jamais vraiment disparu du paysage public camerounais. Depuis sa sortie de prison en 2014, sa résidence de Ndengue est devenue un lieu de pèlerinage politique. En août 2019, le ministre d'État Jacques Fame Ndongo lui-même est venu lui rendre hommage en public, saluant « son grand frère, le ministre Pierre Désiré Engo ». Un geste qui, aux yeux de beaucoup, scellait une réconciliation après des années de mise à l'écart.

Cet homme, réputé généreux et altruiste, s'est personnellement investi pour l'électrification de plusieurs localités d'Ebolowa et a trouvé de l'emploi à des centaines de jeunes. Son remariage, à 85 ans, est peut-être aussi un message : la vie continue, quoi qu'il arrive.

Un parcours qui interroge

Le cas de Pierre Désiré Engo est unique. Il est à la fois un haut fonctionnaire ayant servi deux présidents, un condamné pour détournement de fonds publics, un prisonnier libéré sous condition, un accusé toujours sous le coup de poursuites pour 25 milliards, et désormais un marié de 85 ans.

Ce remariage, s'il est confirmé, ne manquera pas de susciter des réactions. Pour les uns, il sera le signe que la justice camerounaise est laxiste avec ses élites. Pour les autres, il sera la preuve qu'un homme peut se reconstruire après quinze ans d'enfermement. Une chose est sûre : Pierre Désiré Engo n'a pas fini de faire parler de lui.

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