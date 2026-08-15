Cameroun - Paul Biya, son état de santé, son retour et sa succession controversés

Absent du Cameroun depuis le 7 Juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe », Paul Biya, président du Cameroun et chef de l’Etat depuis le 6 Novembre 1982 occupe l’actualité depuis plusieurs semaines. Il ne se passe pas un jour ou les réseaux sociaux sont inondés de nouvelles des plus sulfureuses. Le grand public quant à lui piaffe d’impatience.

Quand rentrera-t-il au Cameroun ? A 93 ans, quel est son état de santé ? La presse spécule et le petit peuple trinque. En haut lieu, au siège des institutions, les informations sont plutôt laconiques, peu rassurantes. Le journal Cameroun Actuel paraissant à Yaoundé, capitale politique aborde le sujet sur l’angle du Séjour du chef de l’Etat en Suisse pour dire que « Paul Biya rentrera au moment opportun ». Face aux spéculations entourant la prolongation du séjour du chef de l’Etat à l’étranger, le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, a affirmé au journal le Figaro que Paul Biya se porte bien et poursuit ses activités. Tout en qualifiant d’exceptionnelle la durée de ce déplacement en Suisse, le proche collaborateur du président dément toute hospitalisation et invite à la patience quant à la date de son retour au Cameroun.

Et si Paul Biya ne rentrait pas ! La nouvelle Expression, un journal de Douala interroge les Institutions de la République et conclut à « L’impossible alternance politique ». Les institutions du pays sont des territoires exclusifs du Rdpc. Ça veut dire que lorsque tu vas avec le Rdpc sur le terrain de ses institutions comme le Conseil constitutionnel, Elecam, le Minat, la Justice, l’Assemblée nationale, le Sénat considère que c’est perdu d’avance. Pendant 30 ans, on n’a fait que jouer au rythme du Rdpc en allant devant ses institutions, mais pour quel résultat ? C’est à l’opposition de créer désormais aussi ses lieux de confrontation. Pour nous autres, soutient Dr Aristide Mono, l’élection de 2025 était la dernière présomption de crédit qu’on accorde au RDPC comme ça.

Où est donc passé le Président Paul Biya ? Le 13 août 2026, Le Figaro, quotidien français du groupe Dassault, a mis en ligne un article qui a électrisé la classe politique camerounaise. Titre : « Hospitalisation, repos... décès. Au Cameroun, la longue absence de Paul Biya plonge le pays dans l'effroi ».

L'article, sobre et factuel, relate les rumeurs qui circulent à Yaoundé : une intervention chirurgicale du genou en juillet, une nouvelle hospitalisation, et jusqu'à l'évocation d'un possible décès. Il cite un diplomate : « On ne sait pas grand-chose sur le président sinon qu'il est en vie ». Et il conclut par une phrase qui a tout déclenché : « Lassés des turpitudes de leurs élites, beaucoup d'entre eux font le vœu secret de voir, en cas de coup dur, les militaires sortir des casernes pour mettre un peu d'ordre. » Ecrit Christian Ntimbane dans camer.be

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