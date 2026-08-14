Cameroun - Tramadol, cannabis, « cailloux » : la gendarmerie de Baham saisit 12 millions

Du 5 au 12 août 2026, la compagnie de gendarmerie de Baham a mené une vaste opération contre le trafic de stupéfiants dans la région de l'Ouest, aboutissant à l'arrestation de 21 suspects âgés de 22 à 60 ans et à la saisie de 12 millions de FCFA de drogues, de deux armes artisanales et de sept motos.

« Sur la base de renseignements dignes de foi, la Compagnie de Gendarmerie de Baham a mené, du 05 au 12 août 2026, une vaste opération de lutte contre le trafic de stupéfiants ».

En une semaine d'opérations intensives, les gendarmes ont porté un coup sévère aux réseaux de drogue qui sévissaient dans cette partie du pays. 21 suspects, des armes artisanales, des motos et des millions de francs CFA de stupéfiants : le bilan est lourd. Les suspects ont été présentés ce jeudi 13 août 2026 devant le commissaire du gouvernement.

Une opération d'envergure dans la région de l'Ouest

Menée du 5 au 12 août 2026, l'opération de la compagnie de gendarmerie de Baham s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre le trafic de stupéfiants et le grand banditisme. Les investigations, basées sur des renseignements précis, ont permis aux forces de l'ordre de quadriller plusieurs localités : Baham, Bandenkop, Bandjoun, Bamendjou et Bafoussam.

Cette intervention simultanée dans plusieurs communes de la région des Hauts-Plateaux démontre la capacité des gendarmes à frapper les réseaux criminels là où ils opèrent. « Les opérations contre les drogues et la criminalité organisée continueront à travers le pays pour démanteler les réseaux, saisir leurs biens et les faire rendre compte », assure la Gendarmerie nationale.

21 suspects interpellés, âgés de 22 à 60 ans

Au terme de cette opération d'une semaine, 21 présumés trafiquants ont été interpellés. Les suspects, dont les âges s'échelonnent de 22 à 60 ans, sont soupçonnés d'appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants actif dans la région.

Ce large éventail d'âges témoigne de la diversité des profils impliqués dans le trafic, des jeunes recrues aux organisateurs plus âgés. Tous bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle condamnation par un tribunal compétent.

Des saisies estimées à 12 millions de FCFA

Le bilan matériel de l'opération est impressionnant. Les gendarmes ont saisi :

- Une importante quantité de Tramadol, estimée à 8 millions de FCFA

- Du cannabis et de la drogue « cailloux » (rock), évalués à 4 millions de FCFA

- Deux pistolets de fabrication artisanale

- Sept motos, probablement utilisées pour le transport des stupéfiants

La valeur totale des stupéfiants saisis est ainsi estimée à 12 millions de FCFA. La découverte d'armes à feu artisanales, bien que de fabrication rudimentaire, renforce les inquiétudes quant à la dangerosité des réseaux démantelés.

Des suspects présentés devant le commissaire du gouvernement

Les 21 suspects ont été présentés ce jeudi 13 août 2026 devant le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. Ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés.

Cette présentation devant une juridiction militaire souligne la gravité des infractions et la détermination des autorités à traiter ces dossiers avec la plus grande fermeté.

Un message fort de la Gendarmerie nationale

À travers cette opération, la Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre le grand banditisme et le trafic de stupéfiants, « qui constituent une menace pour la sécurité des populations et la tranquillité publique ».

Cette opération n'est pas isolée. La Gendarmerie nationale assure que les opérations contre les drogues et la criminalité organisée se poursuivront à travers tout le pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp