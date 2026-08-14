France - CRISE DE LA SOIXANTAINE OU TRISTE RÉALITÉ ?

Quand le temps passé devient le miroir de nos choix

Dans une vie, il existe des âges où l’on avance sans trop regarder derrière soi, et d’autres où le passé revient brutalement nous demander des comptes. On parle volontiers de crise d’adolescence, de crise de la quarantaine ou de crise du milieu de vie. Mais il existe une autre étape, moins souvent évoquée : celle de la soixantaine, lorsque vient l’heure de regarder le chemin parcouru et de se demander : qu’ai-je réellement construit ?

Cette question peut être particulièrement douloureuse en diaspora.

Certains sont arrivés très jeunes en Europe, parfois à une époque où les opportunités semblaient nombreuses. Ils ont étudié, travaillé, découvert la liberté, connu les nuits parisiennes, les restaurants, les bars, les voyages, les fêtes et cette vie sociale intense qui donne parfois l’illusion que le temps ne passera jamais.

À vingt-cinq ans, on se dit qu’on a encore le temps.

À trente-cinq ans, on pense que demain suffira.

À quarante-cinq ans, on repousse encore certains projets.

À cinquante-cinq ans, les années commencent à peser.

Et puis arrive le moment où l’on comprend que le temps, lui, n’a jamais attendu personne.

Le problème n’est évidemment pas d’avoir profité de sa jeunesse. Vivre n’est pas une faute. Faire la fête n’est pas un échec. Le véritable danger commence lorsque le divertissement devient un projet de vie et que l’on consacre davantage d’énergie à paraître qu’à construire.

Car après plusieurs décennies passées en diaspora, le bilan peut parfois devenir cruel : aucune épargne sérieuse, aucun patrimoine, aucun projet professionnel durable, aucune activité préparée pour l’avenir, rien de véritablement construit dans le pays d’accueil et parfois rien non plus dans le pays d’origine.

On a beaucoup raconté sa vie, mais on l’a insuffisamment bâtie.

On a voulu montrer que l’on réussissait avant même d’avoir réussi.

On a dépensé pour impressionner des personnes qui, quelques années plus tard, ne se souviendront peut-être même plus de nous.

Et lorsque vient l’âge où le corps ne permet plus de multiplier les heures supplémentaires ou d'enchaîner deux emplois pour rattraper vingt ou trente années d’imprévoyance, une frustration profonde peut s’installer.

C’est là que commence parfois une autre crise.

Au lieu d’assumer ses choix et de reconstruire ce qui peut encore l’être, certains cherchent des responsables. La réussite de l’autre devient insupportable. Le jeune qui entreprend dérange. Celui qui achète, investit, étudie ou développe une activité devient suspect. On critique son parcours, on minimise ses efforts et parfois même on tente de salir ce que l’on n’a pas eu le courage ou la discipline de construire soi-même.

La réussite des autres devient alors le miroir douloureux de nos propres renoncements.

Et c’est probablement là que se trouve le véritable drame.

Car la jalousie ne construit aucune maison. L’aigreur ne remplit aucun compte bancaire. Le mensonge ne crée aucun patrimoine. La manipulation ne restitue aucune année perdue.

On peut tromper son entourage sur sa réussite, inventer des titres, exagérer son importance sociale ou raconter une existence extraordinaire sur les réseaux sociaux. Mais il existe une personne à laquelle il est difficile de mentir éternellement : soi-même.

Cette réflexion n’a pourtant pas vocation à condamner une génération. Elle doit surtout servir d’avertissement à celle qui arrive.

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS EN DIASPORA

Lorsque vous arrivez en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, comprenez une chose essentielle : l’étranger n’est pas seulement un lieu où gagner de l’argent. C’est aussi un endroit où construire une trajectoire.

Formez-vous.

Travaillez.

Épargnez lorsque vous le pouvez.

Investissez intelligemment.

Apprenez un métier.

Créez des réseaux utiles.

Entreprenez lorsque les conditions le permettent.

Préparez votre retraite.

Construisez quelque chose dans votre pays d’accueil si votre vie doit s’y poursuivre, sans nécessairement oublier votre pays d’origine.

Mais surtout, ne confondez jamais niveau de vie et richesse, apparence et réussite, popularité et accomplissement.

Une belle voiture peut être louée. Une table remplie de bouteilles peut être payée à crédit. Des vêtements de marque peuvent impressionner pendant une soirée. Mais le patrimoine, la compétence, la stabilité professionnelle, la transmission aux enfants et l’indépendance financière se construisent dans la durée.

Profitez de votre jeunesse, oui.

Dansez, voyagez, aimez, découvrez le monde et célébrez la vie.

Mais entre deux soirées, construisez quelque chose.

Parce qu’un jour, les lumières de la boîte de nuit s’allument. La musique s’arrête. Les invités rentrent chez eux. Et chacun se retrouve face à sa propre réalité.

La diaspora ne doit donc pas seulement être une aventure géographique. Elle doit devenir une école de responsabilité, de projection et de transmission.

À ceux qui ont aujourd’hui soixante ans et qui pensent avoir tout raté, il faut également rappeler ceci : tant que la vie continue, tout n’est pas terminé. On ne rattrape peut-être pas trente années en quelques mois, mais on peut encore transmettre son expérience, changer ses habitudes, entreprendre modestement, conseiller les plus jeunes et transformer ses erreurs en enseignements.

Le véritable échec n’est peut-être pas d’avoir perdu du temps. Le véritable échec serait d’avoir compris ses erreurs et de continuer malgré tout dans la même direction.

Et aux plus jeunes qui arrivent aujourd’hui en diaspora, retenez simplement ceci :

Amusez-vous, mais construisez.

Profitez, mais prévoyez.

Gagnez votre vie, mais préparez aussi votre avenir.

Et surtout, ne passez pas votre jeunesse à fabriquer l’image d'une réussite que votre vieillesse devra ensuite payer.

Car au bout du compte, la question n’est pas de savoir combien de soirées nous avons fréquentées, combien de personnes nous ont connus ou combien de belles choses nous avons montrées.

La vraie question est beaucoup plus simple :

Qu’avons-nous construit avec le temps que la vie nous avait donné ?

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