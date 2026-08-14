Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen:Portrait d’un jeune Camerounais qui a choisi la voie de la technique

Né le 13 février 2006 à Makénéné, dans la région du Centre du Cameroun, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen — souvent appelé Ousman Batchamen — s’impose comme une figure montante du paysage entrepreneurial camerounais. Son fil conducteur ? Une solide culture technique construite pas à pas.

Après avoir grandi au Cameroun, il poursuit une partie de son cursus en France. Il débute par l'électrotechnique pour maîtriser les systèmes électriques, les équipements industriels et l'énergie. Loin de s'en tenir à ce premier socle, il décide rapidement d'approfondir ses compétences dans un secteur de niche exigeant : les ascenseurs et la mobilité verticale.

En France, il s'immerge dans un domaine au croisement de la mécanique, de l'électricité, de l'automatisation et de la sécurité. Pour mettre en service un ascenseur, le technicien doit appréhender l'installation dans sa globalité. D'abord électricien, Ousman Batchamen rejoint ensuite TK Elevator en tant que technicien metteur en service (réglages, programmation, essais). Une expérience terrain fondamentale qui lui permet d'intégrer les exigences d'un groupe industriel mondial.

Le parcours d’Ousman Batchamen se caractérise par un ordre méthodique : apprendre un métier, se spécialiser, agir sur le terrain, puis entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas une impulsion, mais le prolongement naturel d'une expertise technique acquise avec rigueur.

Parallèlement à son parcours professionnel, il évolue dans le football semi-professionnel en France, notamment au FC Grimaud puis au Sporting Club Toulon. Ce parcours sportif lui insuffle la culture de l'effort, la régularité et le travail d'équipe — des qualités qui complètent la précision et la méthodologie requises par la technique.

En 2024, à un âge particulièrement jeune, il franchit le pas et fonde BTE Engineering Group Cameroun. Ce passage de technicien à dirigeant implique un changement de posture majeur : il faut désormais piloter une stratégie, gérer des investissements, former des équipes et développer une clientèle.

Plutôt que de poursuivre une carrière confortable à l'étranger, il choisit de rapatrier son savoir-faire dans son pays d'origine, incarnant ainsi cette dynamique d'une jeunesse africaine formée à l'international qui réinvestit ses compétences localement.

Sa démarche franchit un nouveau cap avec l'ambition d'un projet de transmission. Selon plusieurs publications, il projette la création d'un centre de formation aux métiers de l'ascenseur à Nyom, près de Yaoundé (un investissement estimé à 428 millions de FCFA pour former 150 techniciens, sous réserve de concrétisation).

Il serait prématuré de dresser un bilan définitif : Ousman Batchamen débute à peine sa carrière. Les années à venir seront déterminantes pour consolider son entreprise, étendre son réseau et prouver la viabilité de son modèle sur la durée.

Son itinéraire résume toutefois une démarche forte : Makénéné → Électrotechnique → France → Spécialisation → Expérience terrain → Entrepreneuriat → Transmission.

En somme, derrière le titre d'entrepreneur, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen demeure un technicien devenu dirigeant, prouvant qu'il a préféré bâtir d'abord la compétence avant de chercher le statut.

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